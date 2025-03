Bekeményítettek a nyugdíjasok: szinte mindenre áfavisszatérítést követelnek a kormánytól

Közölték: az Idősek Tanácsa egyeztetéseket kezdeményezett arról, hogy ezt a visszatérítést a nyugdíjasok minél szélesebb körben tudják érvényesíteni. Az Idősek Tanácsa több javaslatot is megfogalmazott, többek közt az érintett élelmiszerek körének bővítését, úgy mint mirelit áruk, húsok, halak, pékáruk, liszt, cukor, étolaj és tojás.

Az NGM hangsúlyozta, hogy a kormány határozottan fellép az indokolatlan áremeléssel és az áremelőkkel szemben. Az élelmiszerárak csökkentése érdekében a kormány nemcsak a kereskedelmi láncok által alkalmazható árrések hatósági maximalizálásával, hanem a nyugdíjasok áfa-visszatérítésével is harcol.

Az Idősek Tanácsa az áfa-visszatérítéssel érintett termékek körének bővítését kezdeményezte – jelentette be szerdai közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

