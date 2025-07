Beköszöntött az új energiakorszak? Óriási fordulatról számolt be az ENSZ

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

„Egy új energiakorszak hajnalán vagyunk” – hangoztatta Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára kedden New Yorkban, a jelentések bemutatóján. A diplomata szerint a változás irányát jól jelzi a pénz útvonala, ezzel arra utalt, hogy a jelentések szerint 2024-ben a zöldenergia-beruházások elérték a 2000 milliárd dollárt, ami 880 milliárddal meghaladja a fosszilis energiaforrásokba történt befektetések értékét.

A jelentés azt is megállapítja, hogy tavaly világszerte 17 millió elektromos jármű talált gazdára, míg 2015-ben ez a szám csupán 500 ezer volt.

A megújuló erőforrások globális terjedésében bekövetkezett fordulatról szóló jelentéseket mutatott be az ENSZ.

