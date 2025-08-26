Belenyúl a kormány az autópályamatrica-árakba

Egységesíti a kormány az online és az üzletekben vásárolt autópálya-matricák díját szeptember 1-től – írja a vg.hu. Az Energiaügyi Minisztérium számítása szerint éves szinten kétmilliárd forintot spórolhatnak az autósok ezzel a lépéssel.

Évente ötmillió autópálya-matricát adnak el online, átlagosan 400 forintos kényelmi díjjal. Mobiltelefonon 35 szolgáltatótól lehet e-matricát vásárolni, nem meglepő, hogy a matricák 60 százalékát ezeken keresztül vásárolják meg. A kényelmi díjnak nincs felső határa a szolgáltatók ezt önállóan határozták meg.

Tavaly minden rekordot megdöntött az autópályamatrica-vásárlás, erről az Mfor is beszámolt.