1p
Makró Autópályák, autóutak

Belenyúl a kormány az autópályamatrica-árakba

mfor.hu

Megszüntetik a kényelmi díjat, ezért azoknak, akik korábban online vásároltak, olcsóbb lesz a matrica. A benzinkúton vásárolt matrica ára nem változik.

Egységesíti a kormány az online és az üzletekben vásárolt autópálya-matricák díját szeptember 1-től – írja a vg.hu. Az Energiaügyi Minisztérium számítása szerint éves szinten kétmilliárd forintot spórolhatnak az autósok ezzel a lépéssel. 

Évente ötmillió autópálya-matricát adnak el online, átlagosan 400 forintos kényelmi díjjal. Mobiltelefonon 35 szolgáltatótól lehet e-matricát vásárolni, nem meglepő, hogy a matricák 60 százalékát ezeken keresztül vásárolják meg. A kényelmi díjnak nincs felső határa a szolgáltatók ezt önállóan határozták meg.

Tavaly minden rekordot megdöntött az autópályamatrica-vásárlás, erről az Mfor is beszámolt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Közelíti a lélektani határt a benzinár: újabb emelés jön szerdán

Közelíti a lélektani határt a benzinár: újabb emelés jön szerdán

A benzin és a gázolaj átlagára is 2-2 forinttal emelkedik szerdától.

Az S&P 500-ba ugrik a magyar származású üzletember cége

Az S&P 500-ba ugrik a magyar származású üzletember cége

Csütörtöktől már az Interactive Brokers is része az 500 legértékesebb amerikai vállalatot tömörítő indexnek. 

Elhagyta a 340-et a dollár, bealudt a forint

Elhagyta a 340-et a dollár, bealudt a forint

Tegnap még lehetett 340 alatt dollárt venni, ma reggel a 342-es szintet közelítette az árfolyam.

Bejelentette a kormány az árrésstop új határidejét

Bejelentette a kormány az árrésstop új határidejét

Újabb három hónap: folytatódik a kampány a boltokban, eközben a csirkemell tovább drágul.

Mészáros Lőrincnek is köszönhető egy meghökkentő fejlemény?

Mészáros Lőrincnek is köszönhető egy meghökkentő fejlemény?

Erről is beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfői adásában, annak apropóján, hogy az MNB adatai alapján a magyar családok GDP-arányosan számolt pénzügyi vagyona még a leggazdagabbnak számító Luxemburg e mutatóját is lekörözi.

Nagy Mártonék összedugták a fejüket: így lendítenék fel a magyar gazdaságot

Nagy Mártonék összedugták a fejüket: így lendítenék fel a magyar gazdaságot

Ülésezett hétfőn a gazdasági kabinet.

Itt a fordulat, amire nem számított bevásárláskor

Itt a fordulat, amire nem számított bevásárláskor

Áresés történt, igaz, nem kiugró mértékben.

Nagy Márton hihetetlen számot árult el az államadósságról

Nagy Márton hihetetlen számot árult el az államadósságról

A költségvetés továbbra is stabil lábakon áll a kormány szerint.

Kiderült, melyik lesz a válogatott hivatalos söre

Kiderült, melyik lesz a válogatott hivatalos söre

Három évig hosszabbítottak a felek.

Varga Mihály is még több ázsiai tőkét szeretne látni az országban

Varga Mihály is még több ázsiai tőkét szeretne látni az országban

A jegybank elnöke kinyitná a gazdasági kaput.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168