Belenyúl a kormány az Otthon Start feltételeibe

Keddre virradó éjszaka került fel a kormány oldalára az a rendeletmódosítási csomag, amely az Otthon Start hitel feltételeibe hozna fontos változásokat – vette észre a Bankmonitor.

Az eddig is feltétel volt, hogy Az elmúlt 10 évben nem lehetett belterületi lakóingatlan az igénylő tulajdonában. Vannak azonban kivételek. Egyidőben legfeljebb egy ingatlanban lehet 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az érdeklődőnek.

A módosítás egy könnyítést vezetne be:

a tervezet szerint nem probléma, ha egy időben két a fentieknek megfelelő ingatlantulajdon volt, amennyiben az új ingatlan megszerzését követően a korábbi ingatlanban a tulajdonjog legfeljebb 180 napon belül megszűnt.

Ezen felül még három könnyítési elem van a meglévő ingatlanokkal kapcsolatban (Az ezeknek megfelelő ingatlanból bármennyivel rendelkezhet/rendelkezhetett az igénylő és ezek mellett lehet még egy további a korábbi pontban leírtaknak megfelelő, legfeljebb 50 százalékot elérő tulajdoni hányad):

Nem jelent problémát, ha a korábban meglévő belterületi lakóingatlant elbontotta, elbontatta az igénylő, vagy a bontást a hatóság elrendelte. Nem jelent problémát, ha legfeljebb 15 millió forint értékű belterületi lakóingatlana van/volt az érdeklődőnek. (Meglévő ingatlannál az aktuális érték, korábban eladott lakás esetében pedig az eladási ár számít ebből a szempontból.) Nem jelent problémát, ha haszonélvezettel terhelten szerezte a belterületi lakóingatlant az érdeklődő és ugyanazon haszonélvező jelenleg is bent lakik az ingatlanban. (Már eladott lakás esetében az az elvárás, hogy a haszonélvező az értékesítés pillanatáig a lakásban kellett éljen.)

A Bankmonitor szakértő szerint a harmadik pont azért kerülhetett a csomagba, mert korábban a jogszabályban nem volt egyértelmű, hogy a haszonélvezettel terhelt, de korábban eladott ingatlanok is megfelelőek-e amennyiben a kérdéses haszonélvező végig az ingatlanban lakott. A tervezet alapján ez egyértelműen jó lesz.

Hozzányúlnak a TB-jogviszonyt érintő szabályozásokhoz is. Fontos pont, hogy bizonyos esetekben nem kell teljesíteni a kétéves TB-jogviszonyra vonatkozó előírást.

Ha az igénylő gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Ha az igénylő megváltozott munkaképességűnek minősül.

Jelentős módosítás az is, hogy eddig a 2022. január elsejét követően megkezdett építkezések voltak jogosultak Otthon Start hitelre.

A tervezet értelmében ezen határidő kikerülne a szabályok közül, azaz a korábban megkezdett építkezésekre befejezésére is lehetne fordítani a támogatott hitelt.

Könnyítenének még egy pontban. A jelenlegi szabályok alapján nem kaphat olyan személy Otthon Start hitelt, akinek az elmúlt 3 évben elrendelték korábban igényelt támogatott kölcsönének, vissza nem térítendő támogatásának visszafizetését.

A tervezet alapján nem jelent akadály a visszafizetés elrendelése abban az esetben, ha azt gyermekvállalás nemteljesítése miatt rendelték el és az igénylő igazolja, hogy a korábbi támogatásnál a visszafizetéssel kapcsolatos méltányossági kérelemnek a kormányhivatal helyt adott.

A tervezet alapján az alábbi indokok miatti méltányossági kérelem lehet elfogadható: