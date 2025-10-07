Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p
Makró Hitel Lakáshitel Lakáspiac Otthon Start

Belenyúl a kormány az Otthon Start feltételeibe

mfor.hu

Több ponton is változnának a szabályok.

Keddre virradó éjszaka került fel a kormány oldalára az a rendeletmódosítási csomag, amely az Otthon Start hitel feltételeibe hozna fontos változásokat – vette észre a Bankmonitor.

Az eddig is feltétel volt, hogy  Az elmúlt 10 évben nem lehetett belterületi lakóingatlan az igénylő tulajdonában. Vannak azonban kivételek. Egyidőben legfeljebb egy ingatlanban lehet 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az érdeklődőnek.

A módosítás egy könnyítést vezetne be: 

a tervezet szerint nem probléma, ha egy időben két a fentieknek megfelelő ingatlantulajdon volt, amennyiben az új ingatlan megszerzését követően a korábbi ingatlanban a tulajdonjog legfeljebb 180 napon belül megszűnt.

Ezen felül még három könnyítési elem van a meglévő ingatlanokkal kapcsolatban (Az ezeknek megfelelő ingatlanból bármennyivel rendelkezhet/rendelkezhetett az igénylő és ezek mellett lehet még egy további a korábbi pontban leírtaknak megfelelő, legfeljebb 50 százalékot elérő tulajdoni hányad):

  1. Nem jelent problémát, ha a korábban meglévő belterületi lakóingatlant elbontotta, elbontatta az igénylő, vagy a bontást a hatóság elrendelte.
  2. Nem jelent problémát, ha legfeljebb 15 millió forint értékű belterületi lakóingatlana van/volt az érdeklődőnek. (Meglévő ingatlannál az aktuális érték, korábban eladott lakás esetében pedig az eladási ár számít ebből a szempontból.)
  3. Nem jelent problémát, ha haszonélvezettel terhelten szerezte a belterületi lakóingatlant az érdeklődő és ugyanazon haszonélvező jelenleg is bent lakik az ingatlanban. (Már eladott lakás esetében az az elvárás, hogy a haszonélvező az értékesítés pillanatáig a lakásban kellett éljen.)

A Bankmonitor szakértő szerint a harmadik pont azért kerülhetett a csomagba, mert  korábban a jogszabályban nem volt egyértelmű, hogy a haszonélvezettel terhelt, de korábban eladott ingatlanok is megfelelőek-e amennyiben a kérdéses haszonélvező végig az ingatlanban lakott. A tervezet alapján ez egyértelműen jó lesz.

 

Hozzányúlnak a TB-jogviszonyt érintő szabályozásokhoz is. Fontos pont, hogy bizonyos esetekben nem kell teljesíteni a kétéves TB-jogviszonyra vonatkozó előírást. 

  • Ha az igénylő gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.
  • Ha az igénylő megváltozott munkaképességűnek minősül.

Jelentős módosítás az is, hogy eddig a 2022. január elsejét követően megkezdett építkezések voltak jogosultak Otthon Start hitelre. 

A tervezet értelmében ezen határidő kikerülne a szabályok közül, azaz a korábban megkezdett építkezésekre befejezésére is lehetne fordítani a támogatott hitelt. 

Könnyítenének még egy pontban. A jelenlegi szabályok alapján nem kaphat olyan személy Otthon Start hitelt, akinek az elmúlt 3 évben elrendelték korábban igényelt támogatott kölcsönének, vissza nem térítendő támogatásának visszafizetését.

A tervezet alapján nem jelent akadály a visszafizetés elrendelése abban az esetben, ha azt gyermekvállalás nemteljesítése miatt rendelték el és az igénylő igazolja, hogy a korábbi támogatásnál a visszafizetéssel kapcsolatos méltányossági kérelemnek a kormányhivatal helyt adott.

A tervezet alapján az alábbi indokok miatti méltányossági kérelem lehet elfogadható:

„megváltozott munkaképességű személlyé válás, a gyermek meghatározott típusú betegsége vagy fogyatékossága, meghatározott számú emberi reprodukciós eljárásban való eredménytelen részvétel vagy ilyen eljárásban való részvételt kizáró vagy arra alkalmatlanná tévő egészségügyi ok felmerülése, vagy a gyermekvállalás orvosilag igazolt ellenjavalltsága indokára alapított…”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kellemes meglepetés érheti a nyugdíjasokat

Kellemes meglepetésként értékelhetik az idősek, hogy október elejére havi szinten alig változott az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke. Emiatt elviselhető mértékűre csökkent az egy évre visszatekintő Mfor Nyugdíjas Árkosár-index is.

Térdre kényszerít egy egész iparágat a kormány – a végén megint a vásárlók fizetnek?

Munkatársunk a TrendFM műsorának vendége volt – a nyomdaipar segélykiáltása és az élelmiszerinflációs folyamatok is szóba kerültek.

Vihar előtti csendről árulkodnak a legfrissebb kiskereskedelmi számok

Vihar előtti csendről árulkodnak a legfrissebb kiskereskedelmi számok

Van olyan elemző, aki két számjegyú átlagbér-növekedésre számít a jövő évben, ami további lendületet adhat a fogyasztásnak. Abban minden elemző egyetért, hogy a valódi bővülés a következő hónapokban jöhet a kiskereskedelmi forgalomban. A ruha- és cipőboltokat már augusztusban megrohamoztuk, de hiába néznek ki jól a számok, nyáron kevesebbet tankoltunk, mint tavasszal.

Összeállt a védelmi ernyő, így néz ki az új magyar hadiipari holding

Összeállt a védelmi ernyő, így néz ki az új magyar hadiipari holding

A 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és az állami tulajdonú N7 Holding három fontos megállapodást írtak alá, amelyek célja, hogy létrehozzák Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját. A projekt célja, hogy egyetlen szervezetbe fogják össze a hazai hadiipar meghatározó szereplőit, növelve ezzel a magyar védelmi technológia versenyképességét és exportlehetőségeit – olvasható a közleményben.

Nyakra-főre hozzuk be a régi használt autókat

Nyakra-főre hozzuk be a régi használt autókat

Régen látott lendületben a használtautó-import.

Soha rosszabb hétkezdést: olcsóbban tankolhatunk holnaptól

Soha rosszabb hétkezdést: olcsóbban tankolhatunk holnaptól

Mindkét üzemanyagtípus ára csökken keddtől.

Orbán Viktor: tárgyalunk a KATA kiszélesítéséről

Orbán Viktor: tárgyalunk a kata kiszélesítéséről

Erről egy podcastban beszélt a miniszterelnök.

A zászlóshajó még mindig húz, de pöröghetne jobban is

A zászlóshajó még mindig húz, de pöröghetne jobban is

A kiskereskedelmi forgalom augusztusban az előző év azonos időszakit 2,4 százalékkal, a júliusit pedig 0,8 százalékkal haladta meg.

Erre nem számítottunk: olcsóbb lett a kötelező biztosítás

Erre nem számítottunk: olcsóbb lett a kötelező biztosítás

Az idén több mint félmillió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek az autósok a Netrisknél, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az autókra vonatkozó kgfb-szerződések átlagdíja eközben 3 százalékkal mérséklődött.

Itt van, hogy fog működni Orbán Viktor legújabb csodafegyvere

Itt van, hogy fog működni Orbán Viktor legújabb csodafegyvere

A 3 százalék lett a jelszó a kkv-knak is.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168