Belenyúlt a tutiba az RTL: megdöbbentő, ami vasárnap történt

Új érkező tűnt fel a 44. héten az RTL műsorán, a visszatérő ’Házasodna a gazda’ pedig rögtön igen stabil teljesítménnyel nyitott, a teljes lakosság körében elért 486 ezres átlagnézettség teljesen rendben van. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49-es korcsoportot kevésbé hozták lázba Kevin és Gergő gazda, valamint potenciális feleségeik kalandjai, a szegmensben 160 ezer körüli átlagos nézettséggel, és 15 százalék feletti közönségaránnyal nyitott.

A csatorna programjának második felét a fináléhoz vészesen közeledő ’Survivor – A generációk harca’ töltötte ki ismételten, a túlélőshow a héten viszont már a 300 ezres átlagnézettséget sem tudta hozni, és a fiatalabbak körében elért 106 ezres nézettség, és 11,5 százalékos közönségarány is kifejezetten gyenge teljesítmény.

Maradt a biztos recept a TV2-n

A csatornának addig biztosan nem kell hétköznapi számai miatt aggódnia, ameddig kitart az Ázsia Expressz, a hagyományosan elképesztően népszerű celebes utazóműsor most éppen Mexikóban kalandozik – ezt átlagosan 668 ezren követték minden este. Az Ázsia Expressz a 18-49 évesek körében is szépen teljesített, a szegmensben elért 197 ezres nézőszám és 19 százalékos közönségarány nem ad okot a panaszra.

A hétköznapi vetélkedők, celebműsorok és párkeresők is kiemelkedik a ’A nagy ő – The Bachelor’, amelyben idén Jákob Zoltán üzletember kereste élete párját, a rendkívül jól eltalált trashrealityt pedig a közönség is szereti: a hétköznapokon 458 ezres nézettséget tudott felmutatni, a kiemelt kereskedelmi korcsoportban pedig 140 ezres nézőszámot és 19 százalék feletti közönségarányt hozott.

Hányan nézték a sportműsorokat?

A héten nem volt hiány sporteseményekből, három sportágból összesen öt különböző megmérettetés fért fel a legnézettebbek listájára:

a Forma-1 brazil nagydíján ismételten Max Verstappen nyert, az idén verhetetlen holland pilóta újabb győzelmét 334 ezren nézték élőben.

ismételten Max Verstappen nyert, az idén verhetetlen holland pilóta újabb győzelmét 334 ezren nézték élőben. a Ferencváros a Kecskemétnél vendégeskedett a magyar bajnoki keretében, itt a hazaiak győztek 1-2-re. Mindezt 258 ezer néző követte élőben.

a magyar bajnoki keretében, itt a hazaiak győztek 1-2-re. Mindezt 258 ezer néző követte élőben. a Mol Magyar Kupa keretében a Fradi a Puskás Akadémiával csapott össze, a több mint 120 perces mérkőzés végén 4-3-as győzelmet aratva – erre 218 ezren voltak kíváncsiak.

csapott össze, a több mint 120 perces mérkőzés végén 4-3-as győzelmet aratva – erre 218 ezren voltak kíváncsiak. Szoboszlai Dominik sem maradt feladat nélkül, hiszen az angol bajnoki keretében a Liverpool a Luton csapatával mérkőzött meg : a magyar középpályás nem játszott különösebben jól, így talán nem meglepő, hogy a végeredmény egy 1-1-es döntetlen lett. A képernyők előtt 163 ezren követték mindezt.

: a magyar középpályás nem játszott különösebben jól, így talán nem meglepő, hogy a végeredmény egy 1-1-es döntetlen lett. A képernyők előtt 163 ezren követték mindezt. végül akadt egy kézilabdameccs is a legnézettebbek között, a magyar férfi válogatott Lengyelország csapatával találkozott egy felkészülési mérkőzésen, a 36-26-os győzelmet 147 ezren követték a képernyők előtt.

Nagy durranásokat hozott a hétvége

A kereskedelmi csatornák a hétvége mindkét napjára egészestés műsorokkal készültek, a szombati összecsapásban a The Voice 393 ezres nézőszámával kikapott a párhuzamosan futó Dancing With The Stars 839 ezer nézőjétől – a heti győzelmet azonban ezúttal nem sikerült megszereznie a celebtáncos műsornak.

Rátalált az aranytojást tojó tyúkra az RTL. Fotó: RTL Sajtóklub

Az igazi érdekességeket azonban a vasárnap tartogatta, ugyanis beigazolódott, amit sejteni lehetett: a szintén külföldről honosított, a 2000-es évek elején néhányszor már sikeresen megfuttatott, akkor egyébként elképesztően népszerű Sztárbox továbbra is telitalálat az RTL részéről. A 814 ezres nézettség a hét második eredménye a teljes lakosság körében, míg

a kiemelt kereskedelmi korcsoportban elért 432 ezres nézőszám, és brutális, 32,8 százalékos közönségarány toronymagasan a hét legjobbja volt.

A TV2 kicsit variálta vasárnapi programját, hiszen ’A nagy ő – The Bachelor’ finálézott vasárnap este, a Jákob Zoltán Bettit választotta: mindezt 888 ezren nézték, ezzel pedig a hét legnézettebb műsora lett a társkereső utolsó adása. A ’Sztárban sztár leszek!’ mindeközben hosszú idő óta először nem tudta megnyerni a vasárnapi csatát, és 753 ezres közönségével lemaradt a másik két vasárnapi szuperprodukció mögött.

Így alakult a hét

Elsősorban a Survivor gyengélkedésének köszönhető az, hogy hiába teljesített kiugróan jól a Sztárbox a kiemelt kereskedelmi korcsoportban, a heti győzelem összességében így is a TV2-nek jutott. Számszerűsítve mindez azt jelenti, hogy a 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában tehát a TV2 vitte el a pálmát, és 18 százalékával megelőzte az RTL által elért 16,3 százalékot.