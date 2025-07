Rághatja majd a körmét, de még beleszólhat az ingatlaneladásokat korlátozó törvény szabályaiba

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A jogosultaknak ezt követően 30 napig nyilatkozhatnak a jogérvényesítésről. Az eljárás ügyintézési határideje 30 nap, ami további 30 nappal meghosszabbítható, az egész folyamat tehát akár 75 napig is eltarthat.

A rendelettervezet első szakasza a július 1-jén hatályba lépett törvényben előírt elővásárlási jog gyakorlásának részletes szabályait határozza meg. Eszerint az adásvételi szerződést a vevő – vagy a vevő és eladó közösen – a jegyzőhöz nyújtja be, aki a beérkezéstől számított nyolc napon belül köteles az okiratot személyes, banki és más, az elővásárlás szempontjából irreleváns adatoktól megtisztítani – írja a HVG.

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a helyi önazonosság védelméről szóló törvény részletszabályozását, amely komoly csúszást is előidézhet azokon a településeken, ahol az önkormányzat él az elővásárlási jog biztosításával.

