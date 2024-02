Belezúgtak az állampapírokba a magyar képviselőnők

Évek óta elkészítjük önöknek a parlamenti vagyonnyilatkozatok közzététele után összefoglaló cikkünket arról, hogy hogyan teljesítettek a képviselőnők, milyen ingatlanok, ingóságok és pénzügyi eszközök mellett végzik politikai munkájukat. 2023-ban összesen 29 hölgy ült a magyar Országgyűlésben, ez három fővel több mint a 2022-es parlamenti ciklus elején, mindez azzal magyarázható, hogy az időközben elhunyt képviselők mandátumát mind nők kapták meg.

Milyen volt a 2023-as év?

Továbbra is jellemző a képviselőnőkre, hogy viszonylag kevesen vállalnak szerepet a céges érdekeltségekben, összesen hat politikus jelzett hasonlót a leadott dokumentumokban.

Ezúttal a fő trendnek az állampapírok és a befektetések megszaporodása bizonyult, a 29 képviselőnő több mint felénél láttunk valamilyen megtakarítási formát a vagyonnyilatkozatokban, ebből látványosan sokan választották az állampapíros megoldásokat. Érdekesség, hogy hasonló tendenciát tapasztaltunk például a budapesti polgármesterek körében is:

Az egy évvel korábbi állapothoz képest nem is egy olyan képviselő akadt, aki új ingatlan vásárolt, ennek fényében pedig talán nem is meglepő az, hogy valamennyivel nőtt az adósságban lévők aránya is a listánkon – többek közt lakáshiteleket vettek fel –, a többség azonban jól halad ezek törlesztésével.

Ha ingatlanokról van szó, továbbra sem jellemző az, hogy kifejezetten ingatlanbefektetéssel játszanának a képviselőnők, sokkal inkább az az általános, hogy egy-egy lakás vagy családi ház tulajdonosaként és társtulajdonosaként szerepeltek, igazán jelentős ingatlanhalmozókká azok váltak, akik örökségként kapták azokat.

A legek

Mielőtt azonban rátérnénk egyesével a leadott vagyonnyilatkozatokra, ezúttal is összegyűjtöttünk néhány érdekességet, ami a cikk írása közben szembeötlő volt.

A legtöbb ingatlanérdekeltség - Czunyiné Bertalan Judit, Fidesz: a politikus 2018-ban Bokod környékén örökölt több mint tíz ingatlant, ezek főleg szántók, legelők és kertek. Ezekről részletesen beszámolt vagyonnyilatkozatában, de több pótlapra is szüksége volt, mire mindent listázott.

A legtöbb céges érdekeltség – Földi Judit, DK: a parlamentbe 2023-ban beülő képviselő három vállalkozásban is érdekelt, ezeket részletesebben be is mutattuk listánkon.

A legtöbb melléktevékenység - Szabó Tünde, Fidesz: a korábbi sportért felelős államtitkár a Testnevelési Egyetemen is tanít, olimpiai életjáradékot kap az ezüstérme után, továbbra is a családi ügyvédi iroda tagja, valamint képviselői munkája mellett lánya vállalkozásában is megjelenik tulajdonosként.

A legkülönlegesebb ingóság - Dúró Dóra, Mi Hazánk: az Országgyűlés alelnöke egy kétezer kötetes könyvtárat és egy Horthy-szobrot is bevett vagyonnyilatkozatába.

A legnagyobb megtakarítás - Gurmai Zita, MSZP: a frakcióvezető-helyettes részletesen elszámolt befektetéseivel, különböző értékpapírokban és pénztárakban több mint 13 millió forintot, és nagyjából 50 ezer eurót tart.

29 képviselőnő ül a magyar parlamentben. Fotó: Depositphotos

Kíváncsi, hogy milyen vagyonnyilatkozatokat adtak le az egyes politikusnők? Olvasson tovább!

Bakos Bernadett

Az első parlamenti ciklusát töltő LMP-s képviselő többek között az Országgyűlés egyik jegyzője, valamint két bizottságban is ott ül. Míg a 2022-es állapotról szóló cikkünkben arról számoltunk be, hogy vagyonnyilatkozata üres, most egészen mást tapasztaltunk – bár ingatlanja és nagyobb értékű ingósága nincsen, Bakos elkezdett befektetni. Beszámolt arról, hogy

diszkont kincstárjegyben 500 ezer forintot,

Prémium Magyar Állampapírban 6,63 millió forintot,

valamint OTP értékpapír számláján pedig 3,848 millió forintot tartott.

Ezen felül meg nem nevezett takarékbetétekben további 500 ezer forintot helyezett el, a nyilatkozat leadásakor pedig éppen valamivel több mint 197 ezer forint pihent bankszámláján. Elárult magáról még egy érdekességet is: 2021-ig statikus tervezőként, konstruktőrként kereste kenyerét, a tevékenység havonta 200-500 ezer forint közti összeget hozott a konyhára.

Bartos Mónika

A korábban az igen hosszas, „a 9. és 11. évfolyamos tanulók célnyelvi országba történő tanulmányútjai előkészítésével és koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős” miniszteri biztosi címet viselő fideszes képviselő továbbra is a népjóléti és a külügyi bizottság tagja.

Vagyonnyilatkozatában a korábbi évekhez hasonlóan ismételten szerepel több ingatlan is. 1992-ben vásárolta XIX. kerületi 45 négyzetméteres lakását, míg 2010-ben örökölt egy XIV. kerületi 39 négyzetméteres lakást. Mindezek mellett még mindig megvan a szentendrei ajándékba kapott nyaralója is, valamint a 2000-ben vásárolt, szintén szentendrei 115 négyzetméteres telke is. Az újdonságot az ötödik feltüntetett ingatlan jelenti, ezt az 54 négyzetméteres, szintén XIV. kerületi lakást 2023 decemberében vásárolta valakivel közösen.

Autója egy 2014-es évjáratú Chrysler PT, más nagyobb értékű ingóságot nem tüntetett fel. Készpénze durván elapadt a 2022-es vagyonnyilatkozathoz képest, hiszen egy éve nagyjából 12 millió forintot tüntetett fel ebben a sorban, most azonban körülbelül csak 500 ezer forintot tartott készpénzben.

Bartos Mónika továbbra is egyedüli tulajdonosa a 2011-ben alapított, beszámolóját a 2022-es évre még nem leadó Bavamona Nonprofit Kft-nek. Az évek óta inaktívnak tűnő vállalkozás főtevékenysége a céginformációs adatbázis szerint „egyéb sporttevékenység”.

Csöbör Katalin

A kulturális és a külügyi bizottság fideszes tagja továbbra is három ingatlanban érdekelt vagyonnyilatkozata szerint, Alsózsolcán egy 2160 négyzetméteres gyümölcsös tulajdonosa, szintén ugyanitt pedig egy 714 négyzetméteres telken álló 80 négyzetméteres ház tulajdonjogán is osztozik. Miskolcon egy 2018-ban vásárolt ház tulajdonosa, a telek alapterülete 626 négyzetméter, míg az épületé 160 négyzetméter. Nagyobb értékű ingóságot egy 2015-ben vásárolt Skodán kívül ezúttal sem tüntetett fel.

Csöbör Katalin nyilatkozatában ezúttal is feltűnt a más szerződés alapján fennálló követelés, azaz feltehetőleg valakinek kölcsön adott nagyobb értékben. Ami biztos, hogy a tartozást rendesen fizetik vissza neki, míg 2021-ben 27 millió forint szerepelt ebben a sorban, 2022-ben már csak 17 millió forinttal, 2023-ban pedig csak 15 millió forintnyi kintlévősége volt. A képviselőnek továbbra is megvan banki hitele, amelynek törlesztését megkezdte, hiszen az egy évvel korábbi 28 millió forint után már csak 24 millió forintot tüntetett fel.

Czunyiné Bertalan Judit

A volt államtitkár jelenleg az igazságügyi bizottság tagja, és továbbra is az Országgyűlés egyik ingatlankirálynője, ugyanis 2018-ban Bokod közigazgatási területén örökölt több mint tíz ingatlant (ezek főleg szántók, legelők, kertek) társtulajdonosként, ezek továbbra is megvannak. Czunyiné Bertalan Judit 2021 óta társtulajdonosa egy bokodi családi háznak is, az épület egy 1828 négyzetméteres telken áll.

Érdekeltségei között újdonság egy 2023-ban vásárolt, Budapest VIII. kerületében található, 52 négyzetméteres lakás – minden bizonnyal ehhez köthető a szintén újdonságnak számító, 25 millió forintos lakáshitel, amelyet tartozásai közt feltüntetett újonnan. A nyilatkozathoz csatolt megjegyzés szerint az ingatlan megvásárlásához szükséges önerőt a korábbi években szereplő 2023-ban azonban már kimaradó, gyermekei nevére kötött lakáskassza, valamint életbiztosításai jelentették.

Nagy értékű ingóságok között idén is egy 2020-ban lízingelt Mercedes GLC-t tüntetett fel, nagyobb összegű készpénze nem volt, és bankszámláján sem tartott jelentősebb összeget 2023-ban.

Részlet Czunyiné Bertalan Judit vagyonnyilatkozatából.

Dunai Mónika

A képviselő a törvényalkotási bizottság fideszes tagja, valamint a kulturális bizottság alelnöke, vagyonnyilatkozatában pedig 2022-hez hasonlóan ezúttal is egy XVII. kerületi, 1726 négyzetméteres telken álló, 100 négyzetméteres családi ház szerepelt, amelynek a képviselő negyed részben tulajdonosa. Korábbi közlése szerint ezt egyébként édesapjától örökölte 2022-ben.

2023-ban autót vásárolt, és egy használt Kia Ceed büszke tulajdonosa lett, ezen felül azonban más nagyobb értékű ingósága nem volt. Készpénzben 250 ezer forintot tartott, míg bankszámláján 3,64 millió forint pihent – ez jelentősen kevesebb az egy évvel korábbi 8,5 millió forintnál. Tartozása, kintlévősége, megtakarítása nincsen.

Dúró Dóra

Az Országgyűlés alelnöki tisztségét betöltő politikus a Mi Hazánk frakcióvezető-helyettese is egy személyben, ingatlanjai közt a már korábban is meglévő, 566 négyzetméteres telken fekvő, budaörsi 154 négyzetméteres alapterületű családi házat tüntette fel ismét, ezt 2012-ben vásárolták, Dúró Dóra azóta társtulajdonos. Autója nincsen.

Megtakarításai 2023-ban nőttek, és már 34 millió forintot tart Magyar Állampapírban, az egy évvel korábban feltüntetett 9 millió forinthoz képest. Bankszámláján 4 millió forint pihent, készpénze, adóssága, vagy kintlévősége nem volt.

Dúró Dóra minden évben beszámol a férjével, Novák Előddel közös, nagyjából kétezer kötetes házikönyvtáráról, valamint nyilatkozatának elmaradhatatlan szereplője a Horthy-szobor is. Ezzel kapcsolatban érdekesség, hogy bár az persze nem kizárható, Dúró Dóra otthonában is tart egy ilyen emléktárgyat, feltételezhetően azonban mégis arról a darabról van szó, amit a politikus parlamenti dolgozószobájában állítottak fel. Vagyonnyilatkozatában végül közlésre érdemesnek találta azt is, hogy csak magyar állampolgársága van.

Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője napirend előtt felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. október 10-én. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Ferencz Orsolya

Bajkai István fideszes képviselő halála után a kormány űrkutatásért felelős miniszteri biztosa, Ferencz Orsolya 2023 júniusában ült be a parlamentbe, azóta pedig két bizottságban is tisztséget vállal. Csak úgy dúskál ingatlanérdekeltségekben, hiszen feltüntetett:

egy VIII. kerületi, 36 négyzetméteres lakást, amelyet ajándékba kapott,

egy VIII. kerületi, 127 négyzetméteres lakást, amelyet szintén ajándékba kapott,

egy VIII. kerületi, 45 négyzetméteres lakást, amelynek társtulajdonosa,

egy szintén VIII. kerületi, 19 négyzetméteres minilakást, amelynek szintén társtulajdonosa.

Mindezek mellett nyilatkozatában három szaknyéri ingatlant is szerepel, egy 100 és egy 25 négyzetméteres üdülő, amelyeket ajándékba kapott, valamint egy pince, amelyet társtulajdonosként vásárolt meg.

Autója egy 2013-ban beszerzett Nissan Quashqai, más nagyobb értékű ingósága nincsen, megtakarításai közt viszont jelezte, hogy állampapírokban és takarékbetét-számlán összesen 33 millió forintot tartott, további takarékbetétekben pedig 3,4 millió forintot, de van egy 2,1 millió forint értékű biztosítása is. Űrkutatásért felelős miniszteri biztosi tevékenységéért havi bruttó 1-5 millió forint közti összeget vehetett fel a tárgyévben.

Földi Judit

A DK képviselője szintén a 2023-as év egyik új érkezője a parlamentben, aki az elhunyt Kordás László mandátumát vehette át. Földi a mezőgazdasági bizottság alelnöke, de ott ül az Országgyűlés minden bizonnyal leghosszabb nevű bizottságában is, hiszen a Mezőgazdasági Bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő Albizottság tagja.

Vagyonnyilatkozatában két ingatlanérdekeltség tűnik fel, egyrészt 2022-ben vásárolt egy 92 négyzetméteres családi házat Sárosdon, másrészt társtulajdonosa egy 2019-ben vásárolt 144 négyzetméteres székesfehérvári háznak is. Autója, nagyobb értékű ingósága nincsen, megtakarítása viszont akadt: egy K&H-s biztosítási szerződésben 1,38 millió forintott gyűjtött össze, míg 1,46 millió forintot az Erste lakástarékjában tüntetett fel.

Földi Judit neve három vállalkozás kapcsán is feltűnik, ezeket vagyonnyilatkozatában is jelezte:

a Földió Kft. tulajdonosa és vezető tisztségviselője, a cég tevékenységi körét tekintve tanácsadócégnek tűnő vállalkozás inaktív, és nem termel bevételt;

az Olajkút Fehérvár Kft. vezető tisztségviselője, a cég tevékenységi körét tekintve főleg ingatlankiadással foglalkozik, és évente 40-60 millió forint körüli profitot termel, 110 millió forint körüli árbevétel mellett;

valamint a Pátka Nafta Kereskedelmi Kft. tulajdonosa és vezető tisztségviselője is, az üzemanyag-kiskereskedelemmel foglalkozó cég a 2019-es üzleti év óta nem hoz bevételt, így inaktívnak tűnik.

Gurmai Zita

A törvényalkotási és a külügyi bizottságban is aktív politikus az MSZP frakcióvezető-helyettese, akinek vagyonnyilatkozatában ez az öt ingatlan már korábban is szerepelt:

egy 56 négyzetméteres budapesti lakás (ebben társtulajdonos), amelyet örökölt

egy 60 négyzetméteres VII. kerületi lakás, amelyet vásárolt

egy 103 négyzetméteres II. kerületi lakás, amelyet vásárolt

egy 53 négyzetméteres tatabányai lakás, amelyet vásárolt,

valamint egy 97 négyzetméteres brüsszeli lakás, amelyet feltehetően még EP-képviselőként használt.

Autója továbbra is egy 2020-as évjáratú Volkswagen T-Cross, emellett pedig lelkesen megtakarít például értékpapírokban és betétekben, amelyekről részletesen be is számolt:

Gurmai Zita szorgalmasan takarít meg.

Nagyobb összegű készpénze nem volt, és vagyonnyilatkozata szerint bankszámláján sem tartott az értékhatárt elérő összeget. 2022-ben még volt 2117 eurónyi tartozása egy pénzintézet felé, ez mostani vagyonnyilatkozatában már nem szerepel, így minden bizonnyal visszafizette.

Gy. Németh Erzsébet

A törvényalkotási bizottság DK-s tagja több mint 12 év után tért vissza az Országgyűlésbe 2022-ben. Vagyonnyilatkozatában két ingatlan szerepel, egyrészt egy 1584 négyzetméteres szántó társtulajdonosa Lovasberényben, másrészt Balatonakaliban vásárlás és öröklés során hozzájutott egy 264 négyzetméteres üdülőtelekhez, amelyen egy 40 négyzetméteres üdülőház áll.

Nagy értékű ingóságai közt egy 2022-ben lízingelt Toyota CHR szerepel, míg bankszámláján a nyilatkozat benyújtásakor 3 millió forintot tartott (ez lényegesen kevesebb az egy évvel korábbi 9,2 millió forintnál), értékpapírban pedig 9 millió forintot helyezett el, míg a Budapest Magánnyugdíjpénzárnál 8 millió forintot tart. Adósságai, követelései nincsenek.

A politikusnőnek céges érdekeltsége is akad, az N+Gy Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kültagja. A céginformációs adatbázis szerint a cég főtevékenysége ’gépjárműalkatrész-nagykereskedelem’ és a 2021-es évben 133 millió forintos nettó árbevételt ért el, és 1,45 millió forint adózott eredménnyel zárt.

Hegedüs Andrea

A mentelmi bizottság DK-s alelnöke a 2023-as évben is három ingatlanérdekeltségről számolt be, ezek a következők:

egy 637 négyzetméteres telken álló 102 négyzetméteres ház, amit 2008-ban örökölt;

egy 44 négyzetméteres társasházi lakás, amit 2022-ben vásárolt;

valamint egy 649 négyzetméteres építési telek, amit szintén 2008-ban örökölt.

Nagyobb értékű ingósága egy 2020 májusában vásárolt Opel Corsa, valamint 3 millió forint készpénze is van. Adósságról, követelésről nem számolt be vagyonnyilatkozatában, megtakarításai sincsenek.

Hornung Ágnes

2023 decemberében ült be az Országgyűlésben a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, aki az elhunyt Turi-Kovács Béla mandátumát vette át. Vagyonnyilatkozatában egy ingatlant tüntetett fel, ez egy XIII. kerületi 50 négyzetméteres lakás, amelyet még 2000-ben vásárolt. Autója, nagyobb értékű ingósága nincsen. Megtakarításait több más képviselőnőhöz hasonlóan ő is állampapírokban helyezte el, ezek eloszlása:

Bónusz Magyar Állampapír – 5 millió forint

Prémium Magyar Állampapír – 18 millió forint

Bankszámláján a nyilatkozat leadásakor 9,8 millió forintot tartott, adósságai közt pedig 46,5 millió forint, adóstárssal vállalt hitel szerepel, valamint 10 millió forint értékben a babavárót is felvette.

Államtitkári fizetése havi bruttó 1-5 millió forint közti összeget hoz a konyhára, valamint a Fudan Alapítvány felügyelőbizottsági tagjaként havi 200-500 ezer forint közti összeget kap.

Az elhunyt korelnök, Turi-Kovács Béla mandátumát megkapó Hornung Ágnes csak decemberben tette le a képviselői esküt. Fotó: MTI / Bruzák Noémi

Illés Boglárka

A fideszes képviselőnő megszabadult egyik ingatlanérdekeltségétől, így 2023-as vagyonnyilatkozatában már csak két ingatlan szerepelt:

egy XIII. kerületi, 54+6 négyzetméteres lakást 2011-ben vásárolt,

míg egy mátészalkai 704 négyzetméteres telket, amelyen egy családi ház, garázs, üzlethelyiség és műhely is áll, 2001-ben kapott ajándékba, társtulajdonosként.

Korábbi Renault Capturját egy frissebb Renault-modellre cserélte, és 2023-ban vásárolt egy Renault Kadjart. Takarékbetétben 9 millió forintot tartott, tartozásai közt pedig szokatlan módon köztartozások is szerepeltek – megfizetendő adóként és illetékként 962 ezer forinttal tartozott az államnak, míg egy hitelintézettel szemben adóstársként 38,7 millió forintot kell még visszafizetnie.

Vagyonnyilatkozatából ugyan kifelejtette, de Illés Boglárka továbbra is társtulajdonos az Illés Autóház Kft.ben, a mátészalkai autókereskedő vállalkozás a 2022-es évet 15,7 milliós árbevétel mellett 4,3 millió forintos mínusszal zárta.

Juhász Hajnalka

A korábban miniszteri biztosként is dolgozó KDNP-s politikus továbbra is a külügyi bizottságban alelnök, emellett az európai ügyek bizottságának tagja. A képviselő három ingatlanban érdekelt társtulajdonosként:

egy II. kerületi 111 négyzetméter alapterületű lakásban,

egy 68 négyzetméteres bükkszentkereszti üdülőben,

valamint egy XI. kerületi, 68 négyzetméteres lakóház fele is az övé.

Autója, más nagy értékű ingósága, megtakarítása nincsen, 2 millió forintot tart készpénzben. Adósságai közt feltüntetett egy 3,6 millió forintos tartozást a Fundamentával szemben, valamint egy 6,1 millió forintos személyi kölcsönt, amelyet az OTP-nek kell majd visszafizetnie.

Kállai Mária

A kulturális bizottság fideszes alelnöke a 2023-as vagyonnyilatkozatában egy ingatlant tüntetett fel, ez egy fonyódi 54 négyzetméteres lakás, amelyet 2015-ben vásárolt. Lecserélte autóját, ám a márkánál maradt: 2020-as Honda Civicje helyett most egy 2023-ban vett Honda HRV-t jelzett a dokumentumban. Megtakarításai nagyjából 31 millió forintra rúgtak az évben, ezeket különböző állampapírokban helyezte el.

Tartozása is akadt, igaz, nem jelentős, hiszen 1,28 millió forinttal adós még egy meg nem nevezett hitelintézetnek. Értékhatárt meghaladó készpénze nem volt, és a bankszámláján tartott összeg sem lépte át a beszámolási kötelezettséget eredményező szintet.

Kálmán Olga

A DK képviselője saját építtetésű házában lakik, a II. kerületi 250 négyzetméteres ház egy 869 négyzetméteres telken fekszik, a tulajdoni hányad 9/10 Kálmán Olga javára. Nagyobb értékű ingóságok között a volt műsorvezető 2012-ben vásárolt Volkswagenjét tüntette fel, de beszámolt arról is, hogy jelentős megtakarítással rendelkezik, hiszen állampapírokban 20 millió forintot, egy befektetési alapban pedig 30 millió forintot helyezett el.

Van 15 millió forint készpénze, valamint forintszámláján 1 millió forintja, egy devizaszámlán pedig 8,4 millió forintnak megfelelő összeget tart. Adósságai, kintlévőségei nincsenek.

Koncz Zsófia

Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára 2015-ben vásárolt egy 76 négyzetméteres lakást a XI. kerületben, ez az egyetlen ingatlanja. Autója nincs, viszont 2020 novemberében egy Suzuki motort örökölt, ez továbbra is megvan.

Megtakarítása 20 millió forint értékű értékpapír, valamint bankszámláján 4 millió forintot tart – adóssága egyáltalán nincs. Vagyonnyilatkozatában feltüntette azt is, hogy államtitkár fizetéseként havonta 1 és 5 millió forint közötti összeget kap.

Koncz Zsófia az Országgyűlésben. Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Kunhalmi Ágnes

Az MSZP-s politikus a törvényalkotási bizottság tagja és a kulturális bizottság alelnöke, évek óta résztulajdonosa egy XIII. kerületi, 57 négyzetméteres lakásnak. 2023-ban örökölt, és vagyonnyilatkozatában feltűnt négy új ingatlanérdekeltség, amelyekben rész és társtulajdonos:

kiskunmajsai 6271 négyzetméteres gyümölcsös,

kiskunmajsai 6273 négyzetméteres gyümölcsös,

kiskunmajsai 4474 négyzetméteres szántó,

valamint egy kiskunmajsai 817 négyzetméteres kivett lakóház, udvar.

2018-ban vásárolt Opel Astrája továbbra is megvan, megtakarítását pedig nagyjából 700 ezer forintnyi, különböző OTP befektetési jegyekben elhelyezett összeg jelenti. Egy devizaszámlán 2,93 millió forintnak megfelelő összeget tart, a 2022-es vagyonnyilatkozatban forintszámlán tartott összegként jelölt 16,9 millió forintnak a legfrissebb bevallásban már nincsen nyoma.

Mátrai Márta

Az Országgyűlés fideszes háznagyának továbbra is megvan 230 négyzetméteres kaposvári családi háza, amelyet még 2003-ban vásárolt, emellett társtulajdonosa egy balatonfenyvesi üdülőnek, amelyet még 1974-ben vettek. Autója nincsen, bankszámláján nagyjából 3 millió forintot tartott a nyilatkozat készítésekor. Több befektetésben is érdekelt:

Az Országgyűlés háznagyának befektetései.

Molnár Ágnes

A gazdasági bizottság fideszes alelnöke egy 1996-ban vásárolt, szegedi 54 négyzetméteres lakás tulajdonosa. Nagy értékű ingóságként nyilatkozatában egy 2019-ben lízingelt Mercedes GLC szerepel, a lízingszerződés értéke 2,3 millió forint. Van 7 millió forint készpénze is, míg bankszámláján 8 millió forintot tartott.

A képviselő feltüntetett egy céges érdekeltséget is, a hivatalosan vendéglátással foglalkozó, de évek óta inaktív Regioturizmus Szolgáltató és Fejlesztő Kft. társtulajdonosa volt, a vállalkozás 2023 júliusában végelszámolás után megszűnt.

Orosz Anna

A képviselő a gazdasági és a fenntartható fejlődés bizottság tagja. A Momentum politikusának egy részben vásárolt, részben ajándékba kapott XII. kerületi, 69 négyzetméteres lakása van, autója és nagyobb értékű ingósága nincsen.

Bankszámláján 2 millió forintot tart, egy hitelintézetnek 18,5 millió forinttal, míg egy magánszemélynek 12 millió forinttal tartozik. A korábbi évekhez képest változás, hogy lakás bérbeadásából már nem származik bevétele, továbbra is szerepel viszont egy cég kültagjaként, a főtevékenysége szerint műszaki vizsgálattal és elemzéssel foglalkozó Ton-Fix Szolgáltató Bt. a céges nyilvántartás szerint évek óta inaktív.

Sebők Éva

A Momentum politikusa 2022-ben először ült be a parlamentbe, a népjóléti bizottság tagja. A képviselőnek összesen hét ingatlan érdekeltsége van, ebből hatot 2017-ben örökölt:

Orosháza, 60 négyzetméteres lakás,

Tótkomlós, 9142 négyzetméteres szántó,

Tótkomlós, 55 hektáros szántó (résztulajdonos),

Tótkomlós, 1986 négyzetméteres erdő (résztulajdonos),

Tótkomlós, 3 hektáros erdő (résztulajdonos),

Tótkomlós, 51 hektáros szántó és legelő (résztulajdonos).

Sebők Éva emellett 2021 óta kisebbségi tulajdonosa egy adásvétellel szerzett kecskeméti 55 négyzetméteres lakásnak is.

A politikusnak nagyobb értékű ingósága, komoly összegű készpénze, bankszámlaletétje nincsen és követelése sem áll fent. Egy hitelintézetnek 1,8 millió forinttal tartozik, míg nyugdíjpénztárban 998 ezer forintot gyűjtött össze.

Érdekesség, hogy a vagyonnyilatkozatában azt is elárulta, hogy földhaszonbérből havonta bruttó 200 ezer forintnál kevesebb összeget keres, ez minden bizonnyal az örökölt ingatlanokból keletkezik.

Selmeczi Gabriella

A népjóléti bizottság fideszes tagja Törökbálinton továbbra is társtulajdonos egy 1347 négyzetméteres telken fekvő családi házban – ezt egyébként meglehetősen részletesen feltüntette a nyilatkozatában. Eszerint a ház pincéje 126, garázsa 35, földszintje 221,9, míg emelete 63,7 négyzetméteres. Még 1993-ban pedig megajándékozták egy 861 négyzetméteres budaörsi raktárral és üzlethelyiséggel, ennek továbbra is egyedüli tulajdonosa. Ezen ingatlan bérbeadásából származik a képviselőnek havonta bruttó 200 és 500 ezer forint közötti jövedelme.

A határértéket elérő készpénze és bankszámlaletétje nincsen, és adóságokkal vagy kintlévőségekkel sem rendelkezik. A vagyonnyilatkozatában újdonságot jelent viszont az, hogy 2023-ban aranyat vásárolt 8,2 millió forint értékben.

Szabó Rebeka

A fenntartható fejlődés bizottságának alelnöke a Párbeszéd képviselője, aki 2010 és 2014 közt is ült már a parlamentben. A képviselőnek van egy XIV. kerületi 80 négyzetméteres lakása, amelyben kisebbségi tulajdonos, valamint egy Opel Corsája, amit 2017-ben vásárolt meg.

Állampapírban 13 millió forint megtakarítást helyezett el, míg takarékbetétekben további 3 millió forintot tart. Tartozása, kintlévősége, számottevő készpénze, bankszámlán tartott vagyona nincsen.

Szabó Tímea

A Párbeszéd frakcióvezető-helyettese a népjóléti bizottság tagja, ingatlanjait tekintve pedig tulajdonosa egy III. kerületi, 72 négyzetméteres lakásnak, valamint társtulajdonosa szintén a kerületben egy 86 négyzetméteres lakásnak. Autója nincsen, 2023-ban viszont elkezdett megtakarítani, és 7 millió forintot helyezett el állampapírban. Banki adóssága csökkent az előző évhez képest, és mostanra már 5 millió forint, így a visszafizetéssel halad, újdonság viszont, hogy egy magánszemélynek 5 millió forinttal tartozik a képviselő.

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese egy korábbi képen. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Szabó Tünde

Az olimpiai érmes ex-úszó, korábban sportért felelős államtitkárként is tevékenykedő politikus továbbra is kisebbségi tulajdonos egy 825 négyzetméteres telken fekvő 177 négyzetméter alapterületű családi házban, míg 2001 óta haszonélvezői joga van egy 52 négyzetméteres nyíregyházi lakásra. Szintén tulajdonosa egy irodaként használt, 44 négyzetméteres II. kerületi lakásnak is. A 2023-as vagyonnyilatkozatában újdonságot jelent, hogy haszonélvezeti jogot szerzett II. kerületi, üzlethelységként használt 65 négyzetméteres lakásban.

Autója, nagyobb értékű ingósága, megtakarítása, adóssága, vagy követelése nincsen, bankszámláján viszont 18,5 millió forintot tartott. Más képviselőkhöz képest rendkívüli, hogy olimpiai életjáradékot kap 200 és 500 ezer forint közti összegben az 1992-es barcelonai olimpián szerzett ezüstérme után, valamint a Testnevelési Egyetemen is hasonló díjazásért oktat.

A volt államtitkár vagyonnyilatkozata szerint érdekelt a Sávolt-Szabó Ügyvédi Irodában, valamint a CarolynArt Kft. tulajdonosa is. A vállalkozás főtevékenysége alkotóművészet, és ha minden igaz, ügyvezetője a politikus lánya. A céget 2022 októberében alapították, első évében 1 millió forintos árbevétel mellett 86 ezer forintos nyereséget termelt.

Vadai Ágnes

A DK frakcióvezető-helyettese, az Országgyűlés külügyi bizottságának tagja továbbra is tulajdonosa a 2015-ben megvásárolt XIII. kerületi, 77 négyzetméteres lakásnak. Bár autója nincs, más, nagyobb értékű ingósága akad: 2006-ban festményeket és Herendi-porcelánkészletet kapott ajándékba, ezeket idén is feltüntette vagyonnyilatkozatában.

2023-ra elapadt a képviselőnél megelőző évben felgyűlt 4,15 millió forint, és a korábban 25,1 millió forintos bankszámla is lesoványodott, 1,31 millió forintra. Vadai Ágnesnek jelentős más szerződés alapján fennálló követelése van, valakinek még 62 millió forintot kell visszafizetnie a képviselőnek, míg a politikus egy magánszemélynek 10 millió forinttal tartozik. Két nyugdíjpénztárban is megtakarít, ezek összértéke nagyjából 22 millió forint nyilatkozata szerint.

Varga Judit

A volt igazságügyi miniszter valószínűleg nem élete évének tartotta a 2023-ast, hiszen amellett, hogy visszaadta a tárcavezetői pozícióját, el is vált, ennek hatása pedig vagyonnyilatkozatán is meglátszik. Míg a korábbi években hat ingatlanérdekeltséget tüntetett fel, mostanra csak kettő maradt:

egy balatonhenyei 195 négyzetméteres ház,

valamint egy balatonhenyei 8018 négyzetméteres kivett telek.

Eltűnt az egy évvel korábbi vagyonnyilatkozatban még szereplő Volvo is, így a képviselőnek jelenleg nincsen autója. Nagy értékű ingósága azonban így is akadt, hiszen 1993-ban ajándékba kapott egy Péteri Károly mesterhegedűt.

Tartozását egy 60 millió forintos hitelt jelenti, amit a balatonhenyei ház kapcsán fizet vissza egy hitelitézetnek, valamint 5 millió forintot kapott kölcsönbe egy családtagtól is, ezt 2033-ig kell majd visszafizetnie.

Vagyonnyilatkozatából végül az is kiderült, hogy a CEA néven is ismert, a CEU-ra kísértetiesen hasonlító nevű, ám főleg csak a kormánypárti sajtóban emlegetett Közép-Európai Akadémián tudományos tevékenységet folytat és oktat, amelyért havi 1-5 millió forint közti összeg üti a markát.

Vitályos Eszter

A Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese és parlamenti államtitkárának a korábbi évekhez hasonlóan továbbra sincsen ingatlanja, nagy értékű ingóságként egy 2006-ban vásárolt Suzuki Wagon R+ autóját jelölt meg. Takarékbetétben 5,9 millió forintot gyűjtött össze, míg egy hitelintézetnek 4,7 millió forinttal tartozik. Vagyonnyilatkozatában feltüntette azt is, hogy államtitkár fizetéseként havonta 1 és 5 millió forint közötti összeget kap.