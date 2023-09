Belpolitikai nagyüzem volt szombaton, az apropó az EP-választás

Kilenc hónappal az európai parlamenti választások előtt elkezdtek felpörögni az ezzel kapcsolatos események. A kötcsei zártkörű polgári pikniken Orbán Viktor tartott eligazítást, a sajtó részére politikai igazgatója, Orbán Balázs nyilatkozott. Az LMP megnevezte listavezetőjét, aki előre közölte, nem megy Strasbourgba. A Mi Hazánk nem szeretné, hogy az akkugyárakkal Európa hulladéklerakójává váljunk, míg Vona Gábor szeretne egyelőre a kisszínpadon tart előadást.

Orbán Balázs: Brüsszelt foglyul ejtette a háborúpárti és korrupt elit

Brüsszelben változásokat kell elérni, ehhez Európában és Magyarországon is a jobboldali képviselőknek kell bizalmat kapniuk a jövő évi európai uniós választáson – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója a Somogy vármegyei Kötcsén, a Polgári Magyarországért Alapítvány Polgári Piknik elnevezésű rendezvényének helyet adó Dobozy-kúria előtt újságíróknak. Orbán Balázs kijelentette: Brüsszelt foglyul ejtette a háborúpárti és korrupt elit, az elmúlt időszakban meghozott, elhibázott döntések nagyon komoly károkat okoznak Európának, amelynek versenyképessége egyre romlik. A megoldást az jelenti, hogy az európai parlamenti választásokon mindenhol Európában – erre van is esély – a jobboldali pártok erősödnek. Hozzátette: Magyarországon is a jobboldali erők, a Fidesz–KDNP képviselőinek kellene bizalmat kapniuk, „akkor tudnánk az Európai Unióban, Brüsszelben változásokat elérni”. „Ez lesz a legnagyobb kérdés a mai kötcsei találkozón” – mondta Orbán Balázs a rendezvényről, amelyen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Hozzátette, a legfontosabb, hogy a közvélemény-kutatások szerint minden jelentős uniós országban a jobboldal erősödik. „Azt gondoljuk, hogy az úgynevezett jobbközépnek nem a baloldallal kell együttműködnie, mert látjuk, hogy ez milyen eredménnyel jár, az elmúlt öt évben Európa sajnos lejtmenetre került” – jegyezte meg.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint az elmúlt öt évben az EU lejtmenetbe került. Fotó: MTI / Máthé Zoltán

Az uniós választásokról hangsúlyozta, a jobboldalnak és a jobbközének együtt kell működnie, az később dől el, hogy ehhez a Fidesz–KDNP-nek melyik pártcsaládba kell kerülnie. Újságírói kérdésre, miszerint Robert Fico korábbi szlovák miniszterelnökben találja-e meg a szövetségest a Fidesz, azt válaszolta: azokban találják meg a szövetségeseiket, akik nemzetek Európájában gondolkodnak. „Mi nem egy birodalmi Európát szeretnénk, hanem nemzetek Európáját” – húzta alá.

Mi Hazánk: Magyarország lassan Európa hulladéklerakójává válik

A külföldi akkumulátorgyárak helyett inkább a magyar mezőgazdaságot kellene támogatnia a Fidesz vezette kormánynak – jelentette ki a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke szombaton sajtótájékoztatón Budapesten. Erre annál is inkább szükség volna, mert az elmúlt két évben az évszázad aszálya sújtotta a mezőgazdaságot, a termelési anyagok ára az egekbe szökött, majd a felvásárlási árak a felére, de esetenként az egyharmadára zuhantak – közölte Dócs Dávid. Mindennek nyomán pedig mára teljesen ellehetetlenültek a magyar agrárium szereplői, mert rekordtermés esetén is veszteséggel zárják az évet a gazdák – tette hozzá. Közlése szerint ebben a helyzetben döbbenetes, hogy miközben a külföldi akkumulátorgyárakat milliárdokkal támogatja a kormány, a magyar agrárium szereplőit hagyja elszegényedni. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy Magyarország lassan Európa hulladéklerakójává válik – hangsúlyozta. Úgy vélekedett, hogy az akkumulátorgyárak semmi hasznot nem hajtanak a magyar embereknek, hiszen a befektető és a technológia is külföldi, az üzemekben külföldi vendégmunkások dolgoznak, a termékek külföldre kerülnek és a gyártásból származó profit is a külföldi céget gazdagítja.

LMP: higgadtság és konkrét ügyek képviselete

Ungár Péter társelnököt választotta a jövő évi európai parlamenti (EP-) választási listavezetőjének szombati budapesti kongresszusán az LMP. A politikus a megválasztását követő beszédében higgadtságot és konkrét ügyek képviseletét ígérte a választóknak, valamint társadalmi béketeremtést, párttársainak pedig azt: „visszakerülünk oda, ahová a történelem szán minket”. Ungár Péter szerint az LMP-n kívül minden párt még több gyűlöletet ajánl. Ők azonban azoknak kívánnak alternatívát nyújtani, akik szerint „a tőke nem előzheti meg az embert, és akik szerint van, ami nem eladó”. Az LMP vissza akarja hozni az érveket, nem centrumpártként, nem radikális ellenzékként, hanem zöldpártként, a kormány higgadt ellenzékeként. Akik pedig ezt szentségtörésnek érzik, azoktól azt kérte: „hagyjanak minket békén”. Azt mondta: „nem fogadjuk el azt, hogy a piac mindenek felett áll, hogy a multik profitja a legfontosabb. Mi tudjuk, hogy van, ami nem eladó. Nem eladó a víz, a termőföld, a lakóhelyünk, az egészségünk, az oktatásunk és a méltó időskorunk.”

Ungár Péter: nem eladó a víz, a termőföld, a lakóhelyünk, az egészségünk, az oktatásunk és a méltó időskorunk. Fotó: MTI

Saját magáról azt mondta: nem lesz EP-képviselő, azért lett mégis listavezető, mert pártja politikai ajánlatának jelenleg ő a legalkalmasabb képviselője.

Vona Gábor: az EP-választáson kiderül, ki kerül fel a menüre az országgyűlési választások előtt

A Második Reformkor (2RK) zászlóbontó kongresszusán Vona Gábor kifejtette, hogy nem a rendszerváltás óta, hanem már több mint száz éve vagyunk frusztráltak a történelmi traumáink miatt, mégpedig azért, mert soha nem beszéltek őszintén a magyarokkal, „a politikai vezetőink folyamatosan hamis illúziókba kergettek bennünket”, de ezek az illúziók nem teljesültek, és ez frusztrációt okozott. Vona Gábor szerint eljutottunk oda, hogy a magyar társadalom jelentős része nem is akar változni. „Változás nélkül nem lehet. Változás nélkül nincs a külvilágban sem változás” – mondta Vona, hozzátéve, először magunkban kell változni. A pártelnök közölte, akik törzsi háború helyett – sorosisták vs. orbánisták – értelmes, konstruktív munkát szeretnének, és a második középkor helyett a második reformkor irányába szeretnének menni, azoknak most már „van egy talpalatnyi föld a lábuk alatt”.

Vona Gábor: változás nélkül nincs a külvilágban sem változás, ehhez először magunkban kell változni. Fotó: Facebook / Vona Gábor

Pártjával kapcsolatban azt is elmondta, hogy nem pártként tekintenek majd önmagukra, az első helyen az ügyeik lesznek, és ha az ügyeik mentén vagy az ügyeik érdekében együtt kell működniük pártokkal, akkor azt megteszik, legyen szó a DK-ról vagy akár a Fideszről. De egyikkel sem lépnek politikai szövetségre. A politikába visszatérő Vona hitet tett a nyugati szövetségi rendszer mellett, de leszögezte, ez nem jelentheti azt, hogy onnantól kezdve „ilyen Nyugat-rajongásba” vagy „kritikátlan Kelet-gyűlöletbe” megyünk át. Ismertette, új pártja elindul az európai parlamenti választáson, melynek egyik tétje európai szintű, másik pedig belpolitikai: el fog dőlni, ki kerül fel a menüre az országgyűlési választások előtt.

Az EP-választáson azok a pártok indulhatnak el, akik a szavazást megelőző 37. nap 16 óráig legalább 20 ezer érvényes ajánló aláírást gyűjtöttek össze. Magyarországon a voksolást 2024. június 9-én, vasárnap rendezik (egy időben az önkormányzati választásokkal), így listaállításra 2024. május 3-áig van lehetőségük a pártoknak.

