Bendarzsevszkij Anton: Nem adja fel a szankciós ütőkártyát Amerika, most viszont Európán a világ szeme

Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője pénteken a Facebook-oldalán reagált az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók részleges és ideiglenes eltörlésére, amelynek értelmében megvásárolható és felhasználható 30 napig a március 12. előtt hajóra töltött orosz kőolaj.

A szakértő szerint ez a lépés mindenképp ideiglenes lesz, mert a szankciók feloldása az Egyesült Államok legfontosabb ütőkártyája az Oroszországgal az ukrajnai rendezésről folytatott tárgyalásokon.

„A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a szankciók rövid időn belül fel lesznek oldva, viszont ehhez az orosz-ukrán háború lezárásán keresztül vezet az út, amihez Moszkvának (és persze Ukrajnának is) bizonyos kompromisszumokat kell majd kötnie”

- írja Bendarzsevszkij.

Rövid távon most szerinte az a fontos kérdés, hogy mit lép az Európai Unió, amelyet szintén nagyon súlyosan érint a közel-keleti válság miatt kialakult energiapiaci helyzet.

"Fontos látni, hogy a nyugati szankciók egészen más-más miatt fontosak. Az amerikai szankciók a globális pénzügyi rendszer, és a dollárban történő globális kereskedés miatt fontosak. Ha az USA szankcionál egy hajót, az toxikussá válik globálisan. Az európai szankciók viszont nem csak a kőolaj vásárlása miatt számítanak, mert ahogy az elmúlt évek is mutatják, a kőolaj viszonylag könnyen tud magának új gazdát találni a világpiacon (a gázzal szemben, amit sokkal nehezebb eladni megfelelő infrastruktúra hiányában). Viszont az európai szankciók szerint az EU cégei nem nyújthatnak hajózási, biztosítási és finanszírozási szolgáltatásokat akkor, ha az adott hajón szállított olaj ára egy bizonyos plafon felett van (ez most éppen körülbelül 44 dollár/hordó körül van). Márpedig az orosz Urals ára ennek már több mint a duplája – nagyjából 90 USD/hordó.

A világ tanker biztosításának körülbelül 90 százaléka londoni vagy uniós cégektől jön. Ha egy hajónak nincs megfelelő biztosítása, akkor be sem fogják engedni a kikötőbe. Vagyis az amerikai és az EU-s intézkedések együttesen tudnak fájdalmat okozni, az egyik vagy a másik elem nélkül sokkal kevésbé van értelme. Ezért lesz érdekes látni, hogy mit lép majd az EU, illetve a tárgyalások során mit szólnak majd az Oroszországgal szembeni szankciók feloldásához" – fejti ki a szakértő.