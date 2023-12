Benőtt a fejünk lágya: egyre többen költünk téli sportolásra utasbiztosítást

A KSH statisztikái szerint idén január és március között a magyarok 4,4 millió alkalommal utaztak külföldre, 29 százalékkal többször, mint az egy évvel korábbi időszakban. A külföldi országokat tekintve a legnagyobb összeget (összesen 56 milliárd forintot) Ausztriában költötték el, ami a magyarok egyik legkedveltebb úti célja, ha téli sportolásról van szó. Az Allianz Hungáriánál a kifejezetten téli sportokra kötött biztosítások száma idén januárban közel 60 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, és a téli hónapok közül ebben a hónapban kelnek útra a legtöbben.

Az Allianz statisztikái szerint az emberek 94 százaléka Európán belül utazik télen, január és február hónapban jellemzően amiatt, hogy a téli sportoknak hódolhassanak (az utasbiztosítást kötők közel 60 százaléka). Legnagyobb arányban a 30-60 éves korosztály vág neki ebben az időszakban, közülük is elsősorban a 30-45 évesek.

A síelés veszélyes üzem, legjobb, ha kötünk biztosítást. Fotó: Depositphotos

Az idei év minden hónapjában nőtt a külföldi utazások száma tavalyhoz képest, így az Allianz előrejelzése szerint a 2023-2024-es téli szezonban is növekedés várható.

A baleset a leggyakoribb kockázati faktor

A hagyományos téli sportokat tekintve egyértelműen a síelés és a snowboardozás a legnépszerűbbek, és leggyakrabban ezek miatt választunk külföldi terepet. A balesetek jelentik a leggyakoribb kockázatot a téli külföldi utazások során, de a váratlan megbetegedések aránya is jelentős. Emellett az utazók gyakran veszik igénybe például a poggyászbiztosítás szolgáltatásait (például a sportfelszerelésük kapcsán), illetve az utazási segítségnyújtási szolgáltatásokat is.

Szerencsére ritkább esetben van rá szükség, de amennyiben mégis, hatalmas segítséget jelent, hogy az utasbiztosítás, a választott biztosítási csomagnak megfelelő limitig, téli sportolás esetén is fedezi a helikopteres mentést, ami önmagában többmilliós költség lehet. Ezekkel a kockázatokkal egyre többen számolnak, az elmúlt éveket vizsgálva ugyanis látszik, hogy a magyarok egyre tudatosabban utaznak, és előnyben részesítik a szélesebb körű védelmet nyújtó biztosítási csomagokat.

Kapcsolódó cikk A magyar otthonok több mint 80 százaléka van nagy veszélyben karácsonykor Egy fontos védelmi eszköz hiányzik a házak és lakások négyötödéből.

Ha például Európán kívül tervezünk egzotikus utazást, annak megfelelő fedezetekkel bíró utasbiztosítást válasszunk. Ha pedig síelni szeretnénk vagy más téli sportot űzni, akkor válasszunk olyan biztosítást, ami többféle téli sportra is érvényes.