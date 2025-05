Benyújtották a jegybanktörvény módosítását: mi lesz az MNB-alapítványokkal?

Kedd kora délután került fel a parlament honlapjára az a törvénymódosítás, amely megtiltaná az MNB-nek, hogy vagyonkezelő alapítványokat hozzon létre. Mint a nap során korábban megírtuk, a javaslat szövegét alig két órával az aktuális ülés előtt kapták meg a Gazdasági Bizottság tagjai. Benyújtója Witzmann Mihály, a bizottság fideszes alelnöke – számolt be róla a hvg.hu.

Eszerint az MNB vagyonkezelő alapítványt nem alapíthat, valamint MNB által alapított alapítvány gazdasági tevékenységként nem végezhet befektetési, vagyonkezelési tevékenységet és nem bonyolíthat egyéb pénzforgalmi ügyleteket.

A módosítási tervezet csak a jelzett tevékenységet végző alapítványok jövőbeli létrehozását tiltja, és ugyan kimondja, hogy MNB-alapítvány „nem végezhet befektetési, vagyonkezelési tevékenységet és nem bonyolíthat egyéb pénzforgalmi ügyleteket”, ám kapásból kivételként is kezeli a törvénymódosítás hatályba lépését megelőzően alapított alapítványokat, például a Matolcsy György által jegybankelnökségének utolsó napjaiban alapított legújabbat is. Vagyis a Pallas Athéné Alapítvány és különböző leágazásai továbbra is folytathatják tevékenységüket – jegyzi meg a hvg.hu cikke.