A benzin és dízel még mindig drágább, mint amit Nagy Márton szeretne

Az EU Weekly Oil Bulletin legfrissebb adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára 639, míg a régiós országokban 619 forint volt. A magyarországi átlagár 3,2 százalékkal, azaz 20 forinttal volt magasabb a régiós átlagértéknél. A dízel üzemanyag heti átlagos ára Magyarországon 628 forint volt, ami 15 forinttal, 2,4 százalékkal haladta meg a régiós 613 forintos átlagárat - közölte kísérleti statisztikai adatai alapján pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. Az egy hétel ezelőtti adattal öszehasonlítva a dízel esetében láthatunk az eltérésben való csökkenést, de az árszintek még nem érték el a regiós átlagot, a határt, amit Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szívesen látna.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már látja a fényt az alagút végén, amit többek között az alacsonyabb üzemanyagárak hozhatnak el

Fotó: MTI

Kapcsolódó cikk Nagy Márton kiadta az ukázt: ketyeg az óra az üzemanyagáraknál Találkozott a miniszter a Magyar Ásványolaj Szövetség képviselőivel.

A szomszédos országokban a benzin átlagára 633 forint volt, a magyar ár ezt 0,9 százalékkal, azaz 6 forinttal haladta meg, míg a dízel magyarországi átlagára szomszédos országok 627 forintos átlagát 0,2 százalékkal, azaz 1 forinttal múlta felül.

A 95-ös benzin magyarországi átlagára 9 forinttal csökkent az előző heti adathoz képest. Ezzel párhuzamosan a régiós átlag is mérséklődött, 4 forinttal. A szomszédos országokban a benzin átlagára 5 forinttal csökkent.

A gázolaj magyarországi átlagára 21 forinttal csökkent egy hét alatt. A régiós átlagár kisebb mértékben, de szintén csökkent, 9 forinttal. A szomszédos országokban a dízel átlagára 11 forinttal csökkent az előző héthez képest.

A legfrissebb adatok alapján Magyarországhoz képest a régiós országok közül Ausztriában, Szerbiában és Szlovákiában volt magasabb a benzin átlagára. Szlovákiában csökkent a legnagyobb mértékben a benzin ára, 17 forinttal. A térségben egyedül Horvátországban nőtt a benzin ára az előző heti adatokhoz képest, 4 forinttal.

A KSH kitért arra, hogy Csehország, Horvátország és Szlovénia esetében a 95-ös oktánszámú benzin átlagára kevesebb mint 5 százalékkal maradt el a magyar átlagártól. Bulgáriában továbbra is több mint 10 százalékkal alacsonyabb a benzin átlagára.

A dízelolaj esetében Ausztria, Horvátország és Szerbia heti átlagára meghaladta a magyar értéket, ugyanakkor Bulgáriában az átlagár több mint 10 százalékkal kisebb volt a magyar dízel üzemanyag átlagárához képest. A régió összes országában csökkent a dízel átlagára az előző héthez képest. Ausztriában és Magyarországon volt tapasztalható a legnagyobb mértékű, egyaránt 21 forintos csökkentés. Ezzel szemben Szerbiában csupán 3 forinttal mérséklődött az átlagár.