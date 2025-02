Benzinár: egyet előre, egyet hátra?

Szombaton egy kicsit jobb kedvre derülhettek a magyar autósok, hiszen csökkent az üzemanyagok ára. Igaz, csak a benzin esetében volt olyan mozgás, ami már érzékelhető, ez az üzemanyagtípus az egy héttel korábbi szinthez képest 6 forinttal lett olcsóbb, míg a gázolaj esetén csupán 2 forintos áresést láthattunk. Az árak csökkenése a nemzetközi folyamatok eredménye, ez várható volt, ahogy egy héttel korábbi elemzésünkben ezt megelőlegeztük.

A hazai kereskedők az európai trendeket követve módosítottak az árakon, ahogy az az európai összehasonlításból is kiderült. Az uniós Weekly Oil Bulletin friss adatai szerint ezúttal is tíz olyan ország volt, ahol a magyar áraknál kevesebbet kellett fizetni a benzinért. A magyar árak helyzete változatlan volt, az egy héttel korábbi rangsorban is ugyanennyi országban volt a hazainál alacsonyabb a benzin ára.

Üzemanyagár-figyelő sorozatunk rendszeres olvasói az uniós rangsor alapján vélhetőleg kitalálják, hogy miután az uniós rangsorban nem változott a magyar pozíció, a régiós helyzetünk sem módosult. Közép- és Kelet-Európában ezúttal is öt olyan országot találunk (Bulgária, Csehország, Románia, Lengyelország és Szlovénia), ahol a hazainál alacsonyabb a benzin átlagára.

A gázolaj esetén kisebb változást láthattunk, eggyel több olyan ország lett ugyanis, ahol a dízel átlagára alacsonyabb a magyarországinál. Az uniós rangsorban ezúttal tizenkét olyan ország volt, ahol kevesebbet kellett fizetni a dízelért.

Ez a pozícióváltozás a régiós sorrendben is visszaköszönt, ugyanis egy szomszédos országban lett alacsonyabb a gázolaj ára, Horvátországban. A benchmarknak számító Weekly Oil Bulletin adatai szerint így csak Ausztriában és Szlovéniában kell többet fizetni a dízelért, minden más környékbeli uniós országban olcsóbban lehet tankolni, mint Magyarországon.

Trump zagyvasága miatt emelkedik a benzinár?

Egy hónapja lépett újra hivatalba Donald Trump, aki eddig az Egyesült Államok szövetségeseinek többségével igyekezett kisiklatni a korábbi normális kapcsolatokat. Eközben pedig a háborús agresszor Oroszországot már-már piedesztálra emelte, ez pedig a piacokra is hatással volt. A bizonytalanabbá váló helyzetben ugyanis megállt a dollár gyengülése, a forinttal szemben a múlt pénteki szinthez képest kicsit erősödött a zöldhasú.

Most érdemes megtankolni a kocsit?

Fotó: Depositphotos

Miután a második világháborús időszakot idézően az érintettek (Ukrajna és az Európai Unió) kizárásával gondolja Trump megoldani a háborús agresszor Oroszországgal a harcok lezárását, a beszámolók szerint számos kereskedő aktivizálódott az árupiacokon és kezdett olaj vásárlásába (is). Bár Trump Putyin melletti kiállása megdöbbentő volt, külügyminisztere, Marco Rubio továbbra is kitart az oroszok elleni szankciók mellett. A kiszivárgott hírek szerint a külügyminiszter számos európai vezetővel egyeztetett azt követően, hogy Trump diktátornak nevezte az ukrán elnököt, országát hibáztatva a háborúért. Rubio állítólag ígéretet tett, hogy Amerika nem fogja Ukrajnát és Európát rákényszeríteni arra, hogy olyan békemegállapodást fogadjon el, amelyet Moszkva és Washington kétoldalúan köt meg.

Így nem valószínű, hogy az orosz olaj rövid távon elárasztaná a nyugati piacokat, sőt úgy tűnik, az orosz árnyékflotta mozgását az EU is igyekszik minden eszközzel akadályozni. Ha mindez nem lenne elég, akkor érdemes megemlíteni, hogy az ukránok ismét sikeresen támadták az orosz olajipari infrastruktúrát. A héten a Kaszpi-tengeri csővezeték egyik szivattyúállomását tudták drónokkal elérni, ami miatt a keddi orosz közlés szerint a tranzit teljesítménye 30-40 százalékkal esett vissza.

Ami az olajkeresletet illeti, a JPMorgan elemzői arra számítanak, hogy az az Egyesült Államokban és Kínában is növekedhet a következő hetekben. Amerikában a hidegebb idő állhat a vevői érdeklődés hátterében, ami miatt elsősorban a fűtési célú használat fokozódhat. Kínában pedig a várakozások szerint az ünnepek után élénkülhet majd az ipari tevékenység, ami növeli a keresletet a következő héten.

Az olaj tőzsdei jegyzése a héten egyébként emelkedett, igaz, a múlt pénteki záráshoz képest mind az Európában irányadó Brent, mind az amerikai WTI esetén egy dolláron belül volt az árak mozgása.

Amennyiben a Brent olaj ára tényleg el tudna rugaszkodni az elmúlt két hétben látott 75 dollár körüli szintről, vagy a forint ismét elkezdene gyengülni, akkor ezeket a mozgásokat valószínűleg az üzemanyagok ára is gyorsan lekövetné. A magyar autósok szempontjából az ilyen elmozdulásnak sajnos nagyobb az esélye, mint annak, hogy a hazai üzemanyagárak ismét a 600-as szintet vegyék célba.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.