Beperelheti a megbírságolt cég Matolcsy Györgyéket

Kedd délelőtt jött a hír, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 300 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-re jogosulatlan pénzkölcsönnyújtási tevékenység miatt.

Most a Primus kereste meg lapunkat. Közleményükben határozottan visszautasítja a Magyar Nemzeti Bank állítását, miszerint bármilyen engedélyhez kötött tevékenységet a megfelelő engedély nélkül folytatna. Egyúttal értetlenül áll a kirótt példa nélküli megabírsággal szemben, amelyet egy olyan szolgáltatóra szabott ki az MNB, amely még általa is elismerten semmiféle anyagi előnyre nem tett szert az állítólagosan engedély nélküli kölcsönzési tevékenységből.

Mindezek alapján határozottan visszautasítanak minden olyan, adott esetben hatósági formában felmerülő gyanúsítást, sugalmazást, állítást, megfogalmazást, ami arra utal, hogy bármilyen engedélyhez kötött tevékenységet folytatnánk a megfelelő engedélyek nélkül. A Primus Trust Zrt. bizalmi vagyonkezelői tevékenységet végez a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott és évente megújított engedély alapján, az összes törvényi előírást maradéktalanul betartva.

A cég határozott jogi álláspontja szerint a Magyar Nemzeti Bank eljárásában és a határozat meghozatalakor elmulasztotta figyelembe venni nem csak a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó jogi szabályozást, de a bizalmi vagyonkezelési engedélyünk tartalmát is, vagy azokat alapvetően rosszul értelmezte.

A kezelt vagyonokból a kedvezményezettek részére történő kölcsön nyújtására (az MNB leginkább ezt kifogásolta) ugyanis kiterjed az üzletszerű bizalmi vagyonkezelési engedély, hiszen a kedvezményezett részére kölcsön folyósítása a bizalmi vagyonkezelés kötelezettség teljesítésével közvetlenül összefügg.

A kedvezményezetteknek nyújtott kölcsönöket a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyból fakadó kötelezettségük teljesítésével közvetlenül összefüggő tevékenységként folyósították a kedvezményezettek javára, azok elsődleges érdekeinek figyelembevétele mellett, hiszen a kedvezményezettek elemi érdeke, hogy szükség esetén likviditáshoz jussanak a kezelt vagyonból. Ezeket a kölcsönöket továbbá minden esetben előre egyedileg meghatározott kondíciókkal és kizárólag a kezelt vagyonhoz valamilyen formában kapcsolódó személyeknek nyújtottak, vagyis - állításuk szerint - semmiféle veszélyt vagy kockázatot nem jelentenek a hazai pénzügyi piac integritására nézve.

"Minden esetben az irányadó jogszabályok mentén végezzük bizalmi vagyonkezelői tevékenységünket. A bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó hazai szabályok megalkotásában, a jogintézmény magyarországi meghonosításában, valamint annak elméleti és gyakorlati kidolgozásában tisztségviselőink aktívan közreműködtek, így annak tartalmával és szellemiségével is maximálisan tisztában vagyunk, mint ahogy azzal is, hogy a jogintézmény a hatósági jogalkalmazás szintjén még kiforratlan, ami viszont az eljáró hatóság részéről is nagyobb körültekintést és felkészültséget igényelne" - hangsúlyozza a cég.