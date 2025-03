Bepipult Orbán Viktor – az áruházláncokra sújt le a haragja

Tovább nőtt az infláció februárban is, az élelmiszerek az átlagnál jobban drágultak.

„Akkor felülvizsgáljuk, és ha szükséges, folytatjuk is. A túlzott és indokolatlan áremeléseknek véget fogunk vetni”

A miniszterelnök aláhúzta, hogy ezeket az intézkedéseket március közepén vezetik be, és május végéig tartják hatályban.

Minden olyan élelmiszer esetében, ahol az árrés elszállt, az árakat csökkenteni kell úgy, hogy a fogyasztói ár maximum 10 százalékkal haladja meg a beszerzési árat, és ezt ellenőrizni is fogják – emelte ki.

Orbán Viktor kifejtette, hogy az elmúlt időszakban a tojás esetén ez 40 százalék, a vaj és a tejföl esetén pedig több mint 80 százalék volt, „lássuk be, ez elfogadhatatlan”.

„Sajnos, a kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásainktól, ezért úgy kellett döntenünk, hogy intézkedéseket vezetünk be a kereskedelemre”

Megjött a miniszterelnök válasza a reggeli csúnya inflációs adatra: harminc élelmiszer esetében vezetnek be korlátozást.

