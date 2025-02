Bepörgött egy vidéki polgármester a brutális állami elvonás miatt

A főpolgármester-helyettes szerint az ÁSZ jelentése is bizonyítja, nem vitték csődbe Budapestet.

Kapcsolódó cikk Kiss Ambrus: Alkotmánybíróság előtt van a szolidaritási adó ügye A főpolgármester-helyettes szerint az ÁSZ jelentése is bizonyítja, nem vitték csődbe Budapestet.

Wittinghoff Tamás szerint „a pénz láthatatlanul eltűnik a költségvetésben, és ez számos jogszabályt sért: többek között a magyar alaptörvényt, valamint nemzetközi megállapodásokat.” Budaörs közigazgatási pert indított az állam ellen és hasonlóképpen tett Budapest is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!