Beragadt a forint a csütörtöki rajtnál, ismét 360 közelében az euró

Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben – írja az MTI.

Az eurót reggel hat óra után 359,69 forinton jegyezték az előző délután hat órai 358,40 forintos állás után. A dollár jegyzése 313,76 forintra ment fel 313,43 forintról, a svájci franké pedig 389,32 forintra 388,60-ról.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a júliusi kezdésnél mindhárom devizával szemben, egy százalékkal az euró, fél százalékkal a dollár és közel egy százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint árfolyamnyereséget halmozott fel: 6,5 százalékot az euró, 4,2 százalékot a dollár és 5,8 százalékot a svájci frank ellenében.