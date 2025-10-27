Berágott Trump a reklám miatt, újabb vámokat kap a nyakába Kanada

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy 10 százalékkal megemeli az Egyesült Államok vámjait a Kanadából importált árukra. Az ügy kiváltó oka, hogy Ontario tartományban bemutatottak egy vámellenes reklámot, amelyben Ronald Reagan korábbi republikánus amerikai elnök szerepelt.

Trump „csalásnak” nevezte a reklámot, és támadást intézett a kanadai tisztviselők ellen, amiért nem távolították el azt a baseball-világbajnokság (World Series) előtt – számol be róla a BBC.

Mark Carney miniszterelnök válaszul azt mondta, hogy Kanada kész „tovább építeni az eddig elért előrehaladást” a kereskedelmi tárgyalásokon, ugyanakkor hozzátette, hogy más országokkal is fejleszti kereskedelmi kapcsolatait.

Donald Trumpnak nagyon nem tetszik a vámok káros hatásairól szóló reklám

Fotó: Depositphotos

Kanada az egyetlen G7-ország, amely nem jutott megállapodásra az Egyesült Államokkal, mióta Trump megkezdte a magas vámok kivetését a főbb kereskedelmi partnerek termékeire. Az Egyesült Államok korábban már 35 százalékos vámot léptetett életbe minden kanadai árura – bár a legtöbb termék mentesül ez alól egy korábban megkötött szabadkereskedelmi megállapodás alapján. Ezen felül az amerikai elnök ágazatspecifikus vámokat is bevezetett, például 50 százalékot a fémekre és 25 százalékot az autókra.

Trump az ASEAN-csúcstalálkozó malajziai helyszínére tartva jelentette ki, hogy „10 százalékkal növelem a Kanadára vonatkozó vámokat azon felül, amit most fizetnek”. A vámokat nem az exportőrök, hanem a külföldi termékeket importáló cégek fizetik.

A kanadai export háromnegyede az Egyesült Államokba irányul, és Ontario ad otthont Kanada autóiparának túlnyomó részének. Mark Carney a vámokra reagálva kijelentette, hogy készen áll folytatni a megbeszéléseket országa egyik legfontosabb kereskedelmi partnerével.

Kanada ugyanakkor nem csak az Egyesült Államokra koncentrál, és Carney kormánya a következő hetekben egy „ambiciózus költségvetést” fog bemutatni, amely nemzedéki szintű beruházásokat tartalmaz. Emellett keresik a kereskedelmi kapcsolatok diverzifikálásának lehetőségét.

Kanada számára az Egyesült Államok a legfőbb kereskedelmi partner, de most diverzifikálni próbálnak

Fotó: Depositphotos

Visszatérve az ügyet kirobbantó reklámhoz. Doug Ford, Ontario tartományi miniszterelnöke pénteken kijelentette, hogy szünetelteti a vámellenes reklámkampányt „annak érdekében, hogy a kereskedelmi tárgyalások folytatódhassanak”, miután az Egyesült Államok megszakította a megbeszéléseket Kanadával. A hirdetés azonban a mögöttünk hagyott hétvégén is látható volt, a Toronto Blue Jays és a Los Angeles Dodgers közötti World Series meccsek alatt.

Trump erre válaszul kijelentette, hogy a reklámot „azonnal” el kellett volna távolítani.

A Ontario tartományi kormány által finanszírozott reklám Ronald Reagan egyik idézetét tartalmazza, amely szerint „a vámok minden amerikai számára károsak”. Ez a részlet egy 1987-es rádióbeszédből származik, amelyben a korábbi republikánus elnök a szabadkereskedelemről beszélt.