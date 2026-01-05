Béremelést szeretne 2026-ban? Ennyit lehet keresni az Aldiban

2026. január 1-jétől az ALDI-ba újonnan belépő áruházi dolgozók kezdő bére 8 órás munkaviszony mellett havi bruttó 541 900 forintra nő, a vállalatnál eltöltött egy év munkaviszony után már bruttó 562 600 forint a fizetés, míg az ebben a munkakörben elérhető legmagasabb bér bruttó 750 600 forint.

A diszkontlánc biatorbágyi logisztikai központjában is emelkednek a bérek: a 8 órás munkaviszonyban dolgozó logisztikai munkatársak kezdő bére havi bruttó 600 100 forintra nő, ami az áruházláncnál eltöltött 12 hónap munkaviszony után már bruttó 623 100 forintra emelkedik. A logisztikai területen a fizikai dolgozók a bruttó 795 200 forint keresetet is elérhetik.

„Mostani intézkedésünknek köszönhetően 2026-tól az áruházvezetők kezdő bére már meghaladja az 1 millió forintot, miközben az áruházi és logisztikai fizikai munkakörökben is tovább emeljük a bruttó béreket. Célunk változatlan: kiszámítható jövedelmet és automatikus bérfejlesztést biztosítani minden munkatársunk számára” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.