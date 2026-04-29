Berobbant márciusban az autópiac, Magyarország is remekelt

A napokban publikálta az európai uniós autóértékesítési statisztikáit az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA), amely komoly változásokat jelez. Miközben az év első két hónapjában a teljes piacot tekintve gyakorlatilag stagnálást láthattunk, márciusban igencsak megélénkült a forgalom. Ennek köszönhetően 2026 első három hónapjában az EU-ban az újautó-eladások összességében mérsékelt növekedést mutattak az előző év azonos időszakához képest. A növekedés hátterében több tényező áll a szakmai szervezet szerint.

Ezek közül az egyik legfontosabb a gazdasági stabilizáció, hiszen a 2025-ben tapasztalt inflációs nyomás a magas olajárak ellenére is enyhültek. Ennek köszönhetően javult a fogyasztói bizalom, ez pedig egyebek mellett az autóvásárlásokban is tetten érhető, hiszen érdemben nőtt a forgalom.

Hasonlóan nagy hatású az elektrifikáció és a környezetvédelmi szabályozás. Az EU szigorúbb emissziós normái és az elektromos autók (BEV – battery electric vehicle) támogatása továbbra is ösztönzi a keresletet az új, zöldebb modellek iránt. Ebben persze szerepet játszott az iráni háború és az annak eredőjeként berobbanó olajdrágulás. Ez ugyanis rövid távon jelentősen megemelkedő üzemanyagárakat jelentett. Emiatt (az állami támogatásokat is figyelembe véve) pedig lerövidült az ilyen járművásárlások megtérülési ideje. Arról nem beszélve, hogy ha Európát is elérné az egyes ázsiai országokban tapasztalható benzinhiány, az elektromos járművek valószínűleg akkor is használhatóak lesznek.

De nem mellékes a készletek helyreállása sem, hiszen immár az ellátási láncok normalizálódása lehetővé tette, hogy a gyártók gyorsabban és nagyobb mennyiségben szállítsanak új autókat.

Mi mozgatta a piacot?

Az elmúlt évek gyengébb európai forgalma után a mostani folyamat biztatónak látszik. Igaz, hozzá kell tenni, nem azt láttuk, hogy minden hónapban javult az értékesítés, hanem elsősorban az erős március dobta meg a negyedév számait. Éppen ezért egyelőre a szakértők szerint érdemes a folyamatok mögé nézni, és megvizsgálni, hogy a piaci dinamika alakulásának melyek voltak a fő mozgatórugói.

A legfontosabbnak a technológiai innováció tekinthető. A villanyautók és plug-in hibridek térnyerése azért vett új lendületet, mert a vásárlók egyre inkább az alacsony üzemeltetési költségű és környezetbarát modelleket keresik.

Megugrott az elektromos autók forgalma

Fontos, hogy akár az ázsiai (különösen a kínai), de az inkumbens európai cégek is reagáltak arra, hogy a nyugat-európai vásárlók is egyre nagyobb árérzékenységről tesznek tanúbizonyságot. A gazdasági bizonytalanság miatt a vevők hajlamosak a kedvezőbb árú, mégis modern technológiát kínáló autók felé fordulni, és a gyártók ezeket az igényeket egyre hatékonyabban szolgálják ki.

De nem szabad elfeledkezni az állami ösztönzőkről sem, Németországban korábban ezek kivezetése okozott óriási visszaesést a BEV-szegmensben. Bár a több évvel korábbinál szűkebb körű, de számos tagállamban továbbra is vannak támogatási programok elektromos autók vásárlására, amelyek jelentősen élénkítik a keresletet.

Nagyon nyomulnak a kínai gyártók

Az ACEA adatai szerint a kínai autógyártók – különösen az elektromos és plug-in hibrid szegmensben – 2026 első negyedévében átlagosan 12-15 százalékos piaci részesedést értek el az EU-ban, ami jelentős emelkedés a 2025-ös 8-10 százalékhoz képest.

Korábban az Mforon több alkalommal is foglalkoztunk a kínai cégek előretörésével így ezúttal csak néhány fontos szempontot villantanánk meg, ami ezt generálja. A kínai gyártók – mint például a BYD, az MG és a Geely – kedvezőbb árakat kínálnak, miközben technológiai színvonaluk eléri vagy meghaladja az európai versenytársakét. Emellett az is ösztönző, hogy a kínai cégek rövid időn belül számos új, innovatív modellt hoztak piacra, amelyek főként az elektromos autók szegmensében sikeresek. A kínai autómárkák jelentős marketingkampányokat indítottak, és egyre több helyi kereskedést nyitnak az EU-ban.

A magyar piac is jól teljesít

A magyar piacon – köszönhetően az egyik legbőkezűbb állami programnak – az elektromos autók értékesítése egy ideje kifejezetten jól teljesít. A vállalatokat segítő támogatás révén az idei évben is tovább növekedett a BEV-ek szegmense. Az első negyedévben is 30 százalék feletti bővülést láthattunk. De szépen bővült a hibridek és a plug-in-hibridek eladása is, ez képes volt ellensúlyozni a benzines és a dízelek értékesítésének visszaesését. Így éves bázison a magyar piac 10 százalék feletti bővülést ért el, amely a közép-európai régióban az egyik legerősebb volt. A magyarnál csak az osztrák és a szlovén piacon láthattunk kedvezőbb növekedési számokat.

A jövő kiszámíthatatlan, és a kifutó magyarországi elektromosautó-támogatási program elvileg visszaesést hozhat. Ezt ugyanakkor könnyen felülírhatja a hazai politikai helyzet változása. Az ennek köszönhetően erősödő forint révén ugyanis csökkenhetnek az autók árai. Másrészt fokozódhat a fogyasztói bizalom, amely beruházásokban és nagyobb összegű vásárlásokban, így új autó vételében mutatkozhat meg. Ezek miatt, ha az első negyedéves növekedési ütem nem is lesz tartható 2026 egészében, meglepetés lenne ha éles piaci fordulatot látnánk.