Betartja utolsó ígéretét Orbán Viktor a Barátság vezeték ügyében?

Szerda reggel összegyűlnek Brüsszelben a tagállamok uniós nagykövetei, hogy döntés születhessen az Ukrajnának szánt, már korábban elfogadott, de az Orbán-kormány által eddig blokkolt 90 milliárd eurós hitel első részletének kifizetéséről.

A Politico értesülései szerint a delegációknak írásban kell jelenzniük, ha kifogást emelnek van a hitel folyósításával szemben, és a döntést majd a csütörtökön kezdődő, ciprusi informális uniós csúcson ismertetik.

Az eljárás célja két uniós diplomata szerint az, hogy rákényszerítsék a leköszönő magyar kormányt, hogy egyértelműen állást foglaljon az ügyben. A magyar kormány korábban a Barátság olajvezeték újraindításához kötötte vétójának feloldását.

Kedden Ukrajna bejelentette, hogy a vezetéket megjavították – de egyelőre nem tudni, hogy olaj érkezik-e rajta. Ha igen, azt még hivatalosan sem a magyar, sem a szlovák kormány nem erősítette meg. (Szlovákia a 20. uniós szankciós csomag elfogadását kötötte az olajszállítások újraindításához.)

Orbán Viktor vasárnap ennyit közölt a helyzetről, válaszolva az ukrán jelzésre, hogy a vezeték hamarosan újraindulhat:

„Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget.”

A Politicónak nyilatkozó magyar tisztviselők szerint a magyar kormány szerdai döntése attól függ, hogy valóban érkezik-e az olaj a vezetéken. Ha nincs olaj, nincs megállapodás. A Reuters értesülései szerint szerda délután kezdődhet meg az olajszállítás a vezetéken. Kedden viszont arról is érkeztek hírek, hogy ukrán támadás ért egy orosz szivattyúállomást Oroszország szamariai régiójában. A létesítmény a Barátság vezetéket tápláló hálózat része.

Az uniós vezetők abban reménykednek, hogy még a második negyedévben megkaphatja Ukrajna a hitel első részletét – ehhez azonban minél előbb meg kell születnie a pozitív döntésnek a folyósításról.