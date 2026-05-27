Betegre keresték magukat az azbesztszennyezett kővel az osztrák bányák, Budapestre is jutott belőle

A G7 arról ír, hogy már 32 éve is mérésekkel igazolták, hogy azbeszttel szennyezettek azok a bányák, amelyek a jelenlegi botrányban érintettek. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy 2025-ben az egyik (a rumpersdorfi) bányában a szakemberek az összes mintában 5 és 50 százalék közötti azbeszttartalmat mértek.

A kövek annyira szennyezettek voltak, hogy a bevont német laboratórium megtagadta a további vizsgálatot, mert nem voltak ilyen súlyos szennyezést kiszűrő védőeszközei.

Egy osztrák oknyomozó cikk arra jutott, hogy a hatóságok hosszú évek óta tudtak a kőbányák valószínű azbesztveszélyéről. Ezt dokumentumok, szakvélemények és mérési jegyzőkönyvek bizonyítják. Ennek ellenére senki sem lépett.

Az azbeszt éles mikroszkopikus rostjai nagyon veszélyesek belélegezve, rákos megbetegedéseket, tüdőfibrózist okozhatnak, de hatásukat sokszor csak hosszú, több évtizedes távon fejtik ki. Ezért is tilos az uniós jogszabályok alapján bármennyi azbesztet tartalmazó anyagot forgalomba hozni. Magyarországon bölcsőde, óvoda, gyermekotthon és játszótér közelébe is jutott az azbeszttel szennyezett kövekből.

Egy büki önkormányzati képviselő adatigényléséből pedig kiderült, hogy kisebb mennyiségben Budapestre, a fővárosi agglomerációba, illetve a Duna-Tisza közére is jutott anyag az osztrák bányákból.

A G7 számítása szerint nem elhanyagolható üzletről van szó: