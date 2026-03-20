Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Beverték az utolsó szöget is a déli HÉV-vonalak felújításának koporsójába

Megnehezítette az Építési és Közlekedési Minisztérium, hogy egy következő kormány folytathassa a H6-os (ráckevei) és a H7-es (csepeli) HÉV-vonalak felújításának tervezését. A projektet már csak egy teljesen új közbeszerzéssel lehet újraindítani.

„Teljesen leállította Lázár János a csepeli és a ráckevei HÉV fejlesztését” – írja Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés képviselője közösségi oldalán

A friss Közbeszerzési Értesítő alapján a tervezési szerződést az Építési és Közbeszerzési Minisztérium (ÉKM) szüntette meg. Vitézy úgy látja, Lázár ezzel nemcsak egy három éve leállított projektet zár le végleg, hanem azt is megnehezíti, hogy egy következő kormány egyáltalán folytathassa a munkát.

A minisztérium szerint a tervek új HÉV-járművekre készültek, amelyek hiányában nem használhatók. Vitézy szerint azonban ez nem igaz. Az ÉKM szerint az uniós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) forrásainak határideje is gondot jelent, a Magyarországnak járó forrásokat azonban eddig éppen a kormány döntései miatt nem szabadították fel. Az RRF-forrásoknál a fizetési kérelmet legkésőbb 2026. augusztus 31-ig kell benyújtani, előtte azonban az országnak meg kell felelni a kormány és az Európai Bizottság által közösen aláírt feltételeknek.

Vitézy szerint a szerződés megszüntetése nem valós szakmai döntés, ő inkább utólagos kifogásgyártásnak tartja. „A már kifizetett mintegy hétmilliárd forintnyi tervezési munka elveszik, a félbemaradt engedélyezési folyamatok miatt pedig a projektet a jövőben csak egy teljesen új közbeszerzéssel lehet majd újraindítani” – tette hozzá.

Nagyot erősödött a forint a dollárral szemben

Éjjel 336,5-nél is járt a dollár-forint árfolyam, ami nagy lépés a csütörtöki 340 feletti záráshoz képest. Reggel 338 felett tart a váltószám, az euró pedig 390 felé közelít.

A parlamenti választás után elfogyhat az üzemanyag?

Magyarország Szlovéniával is összeköti a földgázhálózatát, így hazánk már minden szomszédos országgal össze lesz kötve – ezt jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.

Ismét jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára.

A szavakon kívül más fegyvere nincs az uniónak. Elég lehet a nyomás Orbán Viktor ellenállásának megtöréséhez?

Az egy éve a 27 uniós tagország harmonizált fogyasztóiár-indexei alapján összeállított rangsorban még tökutolsó hazai pénzromlás most februárban a hetedik legalacsonyabb lett.

Az újonnan indult társas vállalkozások számára is elérhetővé váltak a BinX számlacsomagjai, tehát nem kell más szolgáltatónál számlát vezetni ahhoz, hogy egy cég a neobank ügyfele legyen – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ezzel tovább erősödhet a verseny a vállalkozói bankszámláknál, hiszen a Binx ajánlatai igen vonzónak számítanak a piacon.

Emelkednek a nagykereskedelmi árak.

A felcsúti milliárdos egy pici leányfalui cégben látott fantáziát, amely elektronikus vagyonvédelmi rendszereket telepít A-tól Z-ig.

Az építőanyagok előállítása nagyon energiaigényes, sok terméket kőolajszármazékokból állítanak elő.

