Beverték az utolsó szöget is a déli HÉV-vonalak felújításának koporsójába

„Teljesen leállította Lázár János a csepeli és a ráckevei HÉV fejlesztését” – írja Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés képviselője közösségi oldalán.

A friss Közbeszerzési Értesítő alapján a tervezési szerződést az Építési és Közbeszerzési Minisztérium (ÉKM) szüntette meg. Vitézy úgy látja, Lázár ezzel nemcsak egy három éve leállított projektet zár le végleg, hanem azt is megnehezíti, hogy egy következő kormány egyáltalán folytathassa a munkát.

A minisztérium szerint a tervek új HÉV-járművekre készültek, amelyek hiányában nem használhatók. Vitézy szerint azonban ez nem igaz. Az ÉKM szerint az uniós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) forrásainak határideje is gondot jelent, a Magyarországnak járó forrásokat azonban eddig éppen a kormány döntései miatt nem szabadították fel. Az RRF-forrásoknál a fizetési kérelmet legkésőbb 2026. augusztus 31-ig kell benyújtani, előtte azonban az országnak meg kell felelni a kormány és az Európai Bizottság által közösen aláírt feltételeknek.

Vitézy szerint a szerződés megszüntetése nem valós szakmai döntés, ő inkább utólagos kifogásgyártásnak tartja. „A már kifizetett mintegy hétmilliárd forintnyi tervezési munka elveszik, a félbemaradt engedélyezési folyamatok miatt pedig a projektet a jövőben csak egy teljesen új közbeszerzéssel lehet majd újraindítani” – tette hozzá.