Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog Homlok Zsolt Mészáros Lőrinc

Bevihetik a kegyelemdöfést Mészáros Lőrinc exvejének hitelezői

Vég Márton
Vég Márton

Homlok Zsolt megmentené cégét a csődtől, kérdés, hogy a hitelezőknek mi a szándékuk.

Ismét csődegyezségi tárgyalást tartanak a Homlok Zrt.-nél, derül ki Mészáros Lőrinc exveje cégének honlapjáról. A tárgyalást október 17-én tartják, helyszíne pedig a Bergmann Könyvelő Iroda Kft. bázisa lesz Budapesten. Ez már a második találkozó lesz a Homlok Zrt. és a hitelezői között, ugyanis július 18-án már tartottak egy fordulót a Lurdy Ház egyik konferenciatermében, de az nem járt sikerrel. A tárgyalásra a hitelezőkön kívül a kijelölt vagyonfelügyelőt, a Bonum Sanatio Kft.-t hívták meg. Összesen négy napirendi pont várható:

1. Az átdolgozott fizetőképesség helyreállítását és az adósságok rendezését célzó program, valamint egyezségi javaslat ismertetése
2. Döntés a fizetőképesség helyreállítását célzó program, valamint egyezségi javaslat tárgyában
3. Döntés az adóst megillető fizetési haladék meghosszabbításának tárgyában
4. Egyebek.

A napirendi pontokból egyértelműen arra lehet következtetni, hogy Homlok Zsolt nem mondott le a cégéről, és elkészült egy fizetőképesség helyreállítását, valamint az adósságok rendezését célzó program. Ezt azonban júliusban nem fogadták el a hitelezői, ezért most az átdolgozott változatról döntenek. Miközben az is kiolvasható, továbbra is cél lehet, hogy a fizetési haladékot meghosszabbítsák.

Homlok Zsolt izgulhat
Homlok Zsolt izgulhat
Fotó: MTI

Küldtünk kérdést a Homlok Építő Zrt.-nek, hogy mekkora tartozásai vannak és kik a hitelezőik, amint érkezik válasz, cikkünket frissitjük.

Nagyjából augusztus közepéig illette meg a csődeljárásban fizetési haladék automatikusan Homlok Zsolt cégét, de ezt akár meg is hosszabbíthatták jövő áprilisig. Ez persze attól függ, hogy a hitelezőknek mi a szándéka. Ha sikerült csődegyezséget kötni a hitelezőkkel az adósság rendezésének feltételeiről, így különösen az adósságra vonatkozó engedményekről és a fizetési könnyítésekről, egyes követelések elengedéséről vagy átvállalásáról, az adós reorganizációs és veszteségcsökkentő programjáról, akkor nem lesz teljes a csőd. Ha viszont nem sikerült egyezségre jutni, akkor kezdődik a felszámolás, amelynek célja a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése. A hitelezőket pedig az értékesíthető ingatlanokból és ingóságokból próbálhatják meg kielégíteni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szabályszerű meghívás ellenére a tárgyaláson személyesen vagy képviselője útján részt nem vevő hitelezőt a nemmel szavazók közé kell számítani a csődtörvény rendelkezései alapján, ezért kérjük a hitelezők részvételét

– olvasható a meghívóban. Azaz úgy is kivégezhetik a hitelezők Homlok Zsolt cégét, hogy egyszerűen el sem mennek a tárgyalásra.

Az április 9-én derült ki, hogy csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be a Homlok Építő Zrt., és a bíróság úgy döntött, további döntésig ideiglenes fizetési haladék illeti meg a szombathelyi székhelyű társaságot. Leánycégeinél, a Shop-Assistant Kft.-nél, valamint a Z-One Park Alfa Kft.-nél március 7-e környékén jelenhetett meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Vas Vármegyei Adó és Vámigazgatósága, hogy lefoglalja az anyacég vagyoni részesedését.

Homlok Zsolt érdekeltségeiről van szó, aki korábban azzal került a címlapokra, hogy 2017-ben feleségül vette Mészáros Lőrinc kisebbik lányát, vállalkozása pedig kiemelten nyereségessé vált. 2023-ban aztán a Homlok-Mészáros házasság véget ért, a szárnyaló cégről pedig hamar kiderült, hogy annyira nem is szárnyaló.

A Homlok Építő Zrt. fő tevékenysége a vasútépítés, vasúti pálya átépítése, felújítása volt, de emellett komoly szakmai tapasztalattal rendelkeztek a mérnöki létesítmények építése, a magasépítés különböző területén is. Referenciái között szerepelt a Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítése a GYSEV megrendelésére, a vasúti tárolópályák létesítése és összekötő pálya építése a Tiszai Finomítóban a Mol számára, valamint egy vasúttörténeti park kivitelezése Celldömölkön a helyi önkormányzat pénzéből. A 2021-ben alapított cég 51 százalékban Homlok Zsolt, 49 százalékban Homlok Tibor tulajdona, utolsó teljes üzleti évében, 2023-ban 2,1 milliárd forintos forgalom mellett 11,8 millió forint nyereséggel zárt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Még titok, hogy ki vette meg a Belügyminisztériumot

Még titok, hogy ki vette meg a Belügyminisztériumot

De hamarosan nyilvános lehet.

Feljelentést tett az MNB a Szabadság téri székház felújítása miatt

Feljelentést tett az MNB a Szabadság téri székház felújítása miatt

A jegybankot jelentős vagyoni hátrány érhette.

Még soha nem vett annyi orosz földgázt Magyarország, mint az idén

Még soha nem vett annyi orosz földgázt Magyarország, mint az idén

Szijjártó Péter nagy bejelentést tett.

Itt a lista: ezeket a közlekedési projekteket támogatja a kormány

Itt a lista: ezeket a közlekedési fejlesztéseket támogatja a kormány

Az építési és közlekedési miniszter által benyújtott előterjesztések alapján a kormány több jelentős közlekedési és infrastrukturális fejlesztés megvalósítását támogatja – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) .

Szijjártó Péter Moszkvában

Fontos mérföldkőről beszélt Szijjártó Péter Oroszországban

Jövő februárig sor kerül az első beton öntésére a paksi bővítés keretében, ami egy fontos mérföldkő, ugyanis innentől kezdve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni a projekt – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában.

Moszkva szívesen növelné a gázszállításokat Európába

Moszkva szívesen növelné a gázszállításokat Európába

Miközben az EU azon munkálkodik, hogy minél előbb leváljon az orosz gázról, Moszkva szívesen növelné a gázszállításokat a kontinensre.         

Tovább üti a vasat a kormány: újabb 80 milliárdot osztanának ki

Tovább üti a vasat a kormány: újabb 80 milliárdot osztanának ki

Pénzosztásból soha nem lehet elég?

Még Nagy Mártonékat is meglepte, ami a 3 százalékos hitel körül történt

Még Nagy Mártonékat is meglepte, ami a 3 százalékos hitel körül történt

Tolonganak a vállalkozók az új hitelért.

Trumpnak is odaszólt Szijjártó Péter Moszkvában?

Nem hagyjuk, hogy bárki is nyomást gyakoroljon ránk, szögezte le többször is a magyar miniszter egy moszkvai konferencián.

Izgulhat Matolcsy Ádám barátja: az MNB bekeményített a székháza ügyében

Izgulhat Matolcsy Ádám barátja: az MNB bekeményített a székháza ügyében

Nem végezték el a garanciális javításokat, 10 milliárd forint lehet a tét.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168