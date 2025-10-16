Bevihetik a kegyelemdöfést Mészáros Lőrinc exvejének hitelezői

Ismét csődegyezségi tárgyalást tartanak a Homlok Zrt.-nél, derül ki Mészáros Lőrinc exveje cégének honlapjáról. A tárgyalást október 17-én tartják, helyszíne pedig a Bergmann Könyvelő Iroda Kft. bázisa lesz Budapesten. Ez már a második találkozó lesz a Homlok Zrt. és a hitelezői között, ugyanis július 18-án már tartottak egy fordulót a Lurdy Ház egyik konferenciatermében, de az nem járt sikerrel. A tárgyalásra a hitelezőkön kívül a kijelölt vagyonfelügyelőt, a Bonum Sanatio Kft.-t hívták meg. Összesen négy napirendi pont várható:

1. Az átdolgozott fizetőképesség helyreállítását és az adósságok rendezését célzó program, valamint egyezségi javaslat ismertetése

2. Döntés a fizetőképesség helyreállítását célzó program, valamint egyezségi javaslat tárgyában

3. Döntés az adóst megillető fizetési haladék meghosszabbításának tárgyában

4. Egyebek.

A napirendi pontokból egyértelműen arra lehet következtetni, hogy Homlok Zsolt nem mondott le a cégéről, és elkészült egy fizetőképesség helyreállítását, valamint az adósságok rendezését célzó program. Ezt azonban júliusban nem fogadták el a hitelezői, ezért most az átdolgozott változatról döntenek. Miközben az is kiolvasható, továbbra is cél lehet, hogy a fizetési haladékot meghosszabbítsák.

Homlok Zsolt izgulhat

Küldtünk kérdést a Homlok Építő Zrt.-nek, hogy mekkora tartozásai vannak és kik a hitelezőik, amint érkezik válasz, cikkünket frissitjük.

Nagyjából augusztus közepéig illette meg a csődeljárásban fizetési haladék automatikusan Homlok Zsolt cégét, de ezt akár meg is hosszabbíthatták jövő áprilisig. Ez persze attól függ, hogy a hitelezőknek mi a szándéka. Ha sikerült csődegyezséget kötni a hitelezőkkel az adósság rendezésének feltételeiről, így különösen az adósságra vonatkozó engedményekről és a fizetési könnyítésekről, egyes követelések elengedéséről vagy átvállalásáról, az adós reorganizációs és veszteségcsökkentő programjáról, akkor nem lesz teljes a csőd. Ha viszont nem sikerült egyezségre jutni, akkor kezdődik a felszámolás, amelynek célja a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése. A hitelezőket pedig az értékesíthető ingatlanokból és ingóságokból próbálhatják meg kielégíteni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szabályszerű meghívás ellenére a tárgyaláson személyesen vagy képviselője útján részt nem vevő hitelezőt a nemmel szavazók közé kell számítani a csődtörvény rendelkezései alapján, ezért kérjük a hitelezők részvételét

– olvasható a meghívóban. Azaz úgy is kivégezhetik a hitelezők Homlok Zsolt cégét, hogy egyszerűen el sem mennek a tárgyalásra.

Az április 9-én derült ki, hogy csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be a Homlok Építő Zrt., és a bíróság úgy döntött, további döntésig ideiglenes fizetési haladék illeti meg a szombathelyi székhelyű társaságot. Leánycégeinél, a Shop-Assistant Kft.-nél, valamint a Z-One Park Alfa Kft.-nél március 7-e környékén jelenhetett meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Vas Vármegyei Adó és Vámigazgatósága, hogy lefoglalja az anyacég vagyoni részesedését.

Homlok Zsolt érdekeltségeiről van szó, aki korábban azzal került a címlapokra, hogy 2017-ben feleségül vette Mészáros Lőrinc kisebbik lányát, vállalkozása pedig kiemelten nyereségessé vált. 2023-ban aztán a Homlok-Mészáros házasság véget ért, a szárnyaló cégről pedig hamar kiderült, hogy annyira nem is szárnyaló.

A Homlok Építő Zrt. fő tevékenysége a vasútépítés, vasúti pálya átépítése, felújítása volt, de emellett komoly szakmai tapasztalattal rendelkeztek a mérnöki létesítmények építése, a magasépítés különböző területén is. Referenciái között szerepelt a Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítése a GYSEV megrendelésére, a vasúti tárolópályák létesítése és összekötő pálya építése a Tiszai Finomítóban a Mol számára, valamint egy vasúttörténeti park kivitelezése Celldömölkön a helyi önkormányzat pénzéből. A 2021-ben alapított cég 51 százalékban Homlok Zsolt, 49 százalékban Homlok Tibor tulajdona, utolsó teljes üzleti évében, 2023-ban 2,1 milliárd forintos forgalom mellett 11,8 millió forint nyereséggel zárt.