Bezár egy kiskaput a kormány: módosítják a szocho-szabályokat

Gerlaki elmondta, olyan 4 gyermekes anyák, akik nyugdíjasok, magas összegekre voltak bejelentve egyes cégekbe. Több száz érintett volt így, és ez inkább visszaélésszerű gyakorlat volt a tapasztalatok szerint, mert munkajövedelmen keresztül vették ki a cégből a tulajdonosok az osztalékot. Ezt a NAV egyedi helyzetenként kezelte eddig, de az új szja-mentesség alapján 1 millió anya is lehet adómentes, ezért ezt az új helyzetet már jogszabályilag kell kezelni.

Mint mondta, az átlagbér négyszerese felett, havi 2,5 millió forint felett, szocho kifizetési kötelezettség terheli a kifizetőt. Úgy fogalmazott, hogy itt létezik egy kiskapu, amit be kellett zárni, az értékhatár feletti rész után 13 százalékos szocho-t kell majd fizetni.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a családbarát adókalkulátort a múlt héten megjelentették már, de a szocho-szabályokhoz is hozzá kellett nyúlni az adómentesség miatt.

A családtámogató lépéseket 4 külön törvényben kezelte a kormány. Megemlítette: csed és a gyed kapcsán is, háromgyermekesekét október elsejétől, kétgyermekesekét 4 lépcsőben 2026. január elsejétől, a 30 év alatti anyák adómentességét pedig szintén 2026-tól vezeti be a kormány.

Mint mondta, folyamatosan egyeztetnek a kamarákkal, ahogyan abban megállapodtak a legutóbbi Gazdasági Csúcstalálkozón is.

A Portfólió cikke szerint Gerlaki úgy fogalmazott, hogy ősszel várhatóak még nagyobb horderejű adómódosítások, így várhatóan a kivá-t érintő intézkedések is akkor lesznek esedékesek.

Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár részletesen is ismertette a kedd éjszaka benyújtott, 2026-os évet érintő adómódosításokat.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!