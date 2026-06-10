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Makró Adó Győr Önkormányzatok Lőrincz Viktória Magyar Péter

Bezárhatják az Audi Arénát és más győri létesítményeket?

mfor.hu

Győr polgármestere ismét meghívta egyeztetésre Magyar Pétert, ugyanis a város helyzete nagyon komollyá vált.

Győr polgármestere egyeztetésre hívta Magyar Péter miniszterelnököt, valamint Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési minisztert a várost érintő pénzügyi finanszírozás kérdésében – jelentette be Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért) szerdán a Facebook-oldalán.

A bejegyzésben a polgármester emlékeztetett, hogy elsőként áprilisban kérte Magyar Péter segítségét, de, ahogy fogalmazott, a meghívás „valószínűleg az előző kormány után hagyott káosz és az uniós tárgyalások miatt még megválaszolatlanul maradt”.

Pintér Bence reményét fejezte ki, hogy a következő két hónapban Lőrincz Viktória „időt tud szakítani arra, hogy a budapesti bemutatkozó egyeztetés után most már érdemben egyeztessen a polgármesterekkel az önkormányzatokat érintő kérdésekről”.

Hozzátette: „muszáj lesz”, mert ha a városnak július 15-én és október 15-én be kell fizetnie a szolidaritási adó következő két részletét, összesen 6,5 milliárd forintot, annak következményeként ősszel be kell zárni az Olimpiai Sportparkot, az Audi Arénát, az Aqua Sportközpontot és a Magyar Vilmos Uszodát, emellett veszélybe kerülne az őszi és az adventi városi rendezvények megtartása.

Amennyiben ez az összeg a városban maradna, nem kerülne sor a „vészforgatókönyvre”. Emellett folytatódhatna a Zechmeister-terv, Győr fejlesztési programjának megvalósítása. Ennek része a Kálóczy-téri idősotthon-felújítás első üteme, járda- és útfelújítások kétmilliárd forintból, 500 millió forintot különítenének el új európai uniós pályázatok előkészítésére, emellett első lépésként egymilliárd forintot helyeznének a lakáskasszába, amelyből önkormányzati lakásokat újítanának fel.

Pintér Bence azt írta: bízik benne, hogy a kormány tagjai elfogadják a meghívást és „közös, a győri polgárok javát szolgáló megoldásra” jutnak az egyeztetések során.

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