Bezárják a magyar milliárdosok kedvenc adóelkerülési kiskapuját

Gyökeres fordulat előtt áll a hazai adórendszer: a kormány által július 17-én benyújtott törvényjavaslat alapján augusztus 31-től végleg bezárul a bizalmi vagyonkezelők (BVK) legnépszerűbb adózási kiskapuja. A módosítás közvetlenül a hazai gazdasági elitet érinti, amely az elmúlt években becslések szerint több mint 12 ezer milliárd forintnyi vagyont koncentrált ezekben a struktúrákban, és több százmilliárd forintnyi adót spórolt meg a szabályozás lazaságát kihasználva.

A trükk lényege az volt, hogy a cégeladások nyereségén keletkezett adókötelezettséget meg lehetett spórolni azzal, hogy az eladásra váró cégeket betették egy BVK-ba, öt év után ugyanis a nyereséget adómentesen ki lehetett venni. Tehát ha valaki ezzel a módszerrel adta el például a 3 millió forintos alaptőkéjű cégét egymilliárd forintért, akkor a 997 millió forint nyereség után nem kellett adót fizetnie.

Az adóhatóság is nagyobb betekintést nyer majd a BKV-k által kezelt vagyonba. A vagyonkezelőknek minden év január 31-ig részletes értékjelentést kell küldeniük a NAV-nak a kezelt vagyon aktuális értékéről, vagyonkiadás esetén pedig 30 napos bejelentési kötelezettség lép életbe. Sőt, ha a BVK-nak adótartozása keletkezik, a hatóság közvetlenül a kedvezményezettektől is behajthatja azt a megszerzett juttatás erejéig.

A beszélgetést itt lehet meghallgatni (a műsor második felében pedig a Tour de France kulisszatitkairól tudhatunk meg többet) – a riporter M. Szűcs Péter:

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