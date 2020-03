Bezárt a gyerek iskolája - most mit csináljak?

A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértői foglalták össze, milyen lehetőségei vannak a szülőknek iskolabezárás esetén.

Mit tehet ilyenkor a munkáltató?

A Munka törvénykönyve szerint van lehetőség arra, hogy a munkavállaló mentesüljön a munkavégzési kötelezettség alól abban a rendkívüli esetben, amennyiben különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt távol kell maradnia a munkahelyétől. A távollét okáról köteles a munkavállaló haladéktalanul tájékoztatni a munkáltatót, megjelölve annak várható tartamát is. Ez azonban csak egy rövid távú megoldás lehet, hiszen ebben az esetben a távollét tartamára a munkavállaló nem jogosult díjazásra.

Illusztráció (Forrás: Depositphotos) Illusztráció (Forrás: Depositphotos)

A munkajogi szabályok egyéb lehetőségeket is biztosítanak a távollétre

A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértői felhívják a figyelmet egy másik lehetőségre is: a munkáltató és a munkavállaló megállapodhat az éves szabadság terhére szabadság kiadásáról. A kivett szabadnapokra a munkavállaló távolléti díjat kap. Ugyancsak megállapodhatnak rendkívüli fizetés nélküli szabadságról, azonban erre az időtartamra a munkavállaló munkabérre sem jogosult és társadalombiztosítási (tb) szempontból is ellátatlan marad. Köthetnek a felek olyan megállapodást is, hogy a munkavállaló a rendkívüli helyzetre tekintettel mentesül a munkavégzés alól. Ekkor azonban a feleknek célszerű megállapodni a díjazásról, mivel a jogszabály nem teszi kötelezővé díjazás megfizetését. Mivel nem történik munkavégzés, ezért a megállapodott díjazás lehet alacsonyabb mint a törvényes minimálbér, illetve garantált bérminimum.

Cafeteria terhére fizetett szabadnapok vásárlása

Ha a munkáltató cafeteria rendszert tart fenn, úgy akár arra is van lehetőség, hogy az éves cafeteria terhére a munkavállaló rendkívüli fizetett szabadnapokat vásároljon. Ebben az esetben a felek meghatározzák, hogy mennyi az adott szabadnap „ára”, és a szabadnapok által felhasznált összeggel az éves cafeteria keretet arányosan csökkentik. Amennyiben ezt a megoldást választják, úgy módosítani kell a cafeteria szabályzatot, és egyértelműen szabályozni kell az igénylés és az elszámolás kérdéseit.

Praktikus megoldás az otthoni munkavégzés

A szakértők aláhúzzák: a távolléttel kapcsolatosan természetesen továbbra is fennáll az a lehetőség, hogy a munkáltató a gyermeket nevelő munkavállalóknak – a megfelelő technikai és jogi feltételek fennállása esetén – otthoni munkavégzést rendeljen el. Ekkor a munkavállaló gyermekét is tudja felügyelni, sőt még az eredeti szerződés szerinti bérét is megkapja. Ez nyilvánvalóan azoknál a munkavállalóknál lehet opció, ahol nem kell folyamatosan a gyermek felügyeletét biztosítani.

A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértői szerint már kis létszámú érintett munkavállaló esetén is érdemes lehet újragondolni a részmunkaidős szabályok szélesebb körű alkalmazását a dolgozók körében, továbbá a munkaerő-kölcsönzés, illetve iskola- vagy nyugdíjasszövetkezeti foglalkoztatás igénybevételét.