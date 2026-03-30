Bezuhan a benzin literenkénti ára Ausztráliában

Az ausztrál kormány három hónapra felére csökkenti a benzinre és dízelre kivetett jövedéki adót, valamint eltörli a nehéz-tehergépjárművek úthasználati díját, hogy mérsékelje a közel-keleti háború miatt megugró energiaárak hatását a háztartásokra és a gazdaságra – jelentette be hétfőn Anthony Albanese miniszterelnök.

Az intézkedés mintegy 26,3 ausztrál centtel, vagyis mai árfolyamon mintegy 60 forinttal csökkenti az üzemanyagok literenkénti árát, és három hónapig marad érvényben.

A dízel esetében a nehéz járművekre kivetett, literenként 32,4 centes útdíjat is nullára mérséklik. Az intézkedés költségvetési terhe mintegy 2,55 milliárd ausztrál dollár – közölte Jim Chalmers pénzügyminiszter. A kormány egyúttal országos üzemanyag-ellátásbiztonsági tervet is elfogadott az államokkal közösen, amely több lépcsőben szabályozza a beavatkozásokat az ellátás fenntartása érdekében.

Jelenleg a második szinten vannak, amelynek célja „az ország mozgásban tartása”, míg a legmagasabb szint a kritikus szolgáltatások biztosítására fókuszál. (MTI)