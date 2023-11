Bezuhantak az árak! Ilyet is rég láthattak a nyugdíjasok a boltokban

Olvasóinknak talán rémlik, hogy a korábbi hónapokban már jeleztük: a szeptemberi jelentősebb mértékű javulás az árindexben novemberben kaphat majd újabb lendületet. Egy évvel ezelőtt ugyanis ebben az időszakban (októberről novemberre) volt egy nagyobb mértékű megugrás az inflációs adatokban. Igaz volt ez a Privátbankár Árkosár-indexére és a számítások alapján az Mfor Nyugdíjas Árkosár-indexére is.

Mivel idén ősszel már jócskán befolyásolja az adatokat a bázishatás, magától értetődő volt, hogyha az elmúlt hónapok folyamataiban nem történik valami drasztikus fordulat, akkor novemberben egy jelentősebb mérséklődésről árulkodhatnak majd a Klasszis Média által kiadott lapok Árkosár-felmérései.

Van, ahol jóval alacsonyabb árakat látni már. Fotó: Depositphotos

Módszertan

A szintén a Klasszis Média által kiadott laptársunk, a Privátbankár immár 16 éve elvégzett Árkosár felmérésére támaszkodva állítottuk össze az Mfor Nyugdíjas Árkosarát, mely azt hivatott bemutatni, hogy mennyibe kerül egy nyugdíjas havi bevásárlása. Egy aktív, valamint egy nyugdíjaskorú fogyasztói kosara ugyanis eltér egymástól, bizonyos termékeket nagyobb, míg másokat egyáltalán nem, vagy kisebb mennyiségben vásárolnak idős honfitársaink.

A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért. Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, mely lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

Ilyen zuhanást még nem láttunk

A már említett bázishatás eddig még nem látott mértékben lépett működésbe, hiszen friss felmérésünk szerint 7,9 százalékponttal mérsékelte a Nyugdíjas Árkosár-index értékét.

Friss felmérésünk szerint novemberben a nyugdíjasok havi bevásárlása 27 128 forintba került, ami 2434 forinttal alacsonyabb az egy évvel ezelőtti és 508 forinttal kisebb összeg az egy hónappal korábbi összegnél. (A családosak bevásárlása a kosár összetételének eltérősége miatt jóval többe kerül, erről részletesebben a Privátbankár Árkosár cikkében olvashat >>>)

Százalékosan nézve egészen meghökkentő, de a pénztárcánknak mindenképpen kedvező eredményre jutottunk:

az Mfor Nyugdíjas Árkosára havi szinten 1,8 százalékos csökkenésről árulkodik, az előző év azonos időszakához képest pedig 8,2 százalékkal mérséklődtek az árak.

Noha új rovatunkat idén áprilisban indítottuk útjára, az összehasonlíthatóság és a visszatekinthetőség érdekében egészen 2021 elejéig visszamenőleg kiszámoltuk az Árkosarunk értékét a Privátbankár adatbázisának segítségével. Ennek köszönhetően pedig tudjuk, hogy az elmúlt több mint 2,5 évben ilyen mértékű éves árcsökkenésre még eddig nem volt példa. Az eddigi csúcsot 2021 májusára regisztráltuk, akkor 5 százalékkal csökkent az árkosár beszerzésének költsége.

A nyugdíj-kiegészítés szépített a helyzeten

Szokásunkhoz híven ezúttal is megvizsgáljuk, mennyire értékállóak a nyugdíjak az árkosár-érték alapján. Magyarán: mennyire követik le a nyugdíjemelések a legalapvetőbb élelmiszerek árának változásait. Novemberben eljött a nagy fordulat, bár ez ezúttal a nyugdíjak korrekciója nélkül nem jöhetett volna létre.

Tehát, amit 2021 novemberében 19 679 forintért lehetett beszerezni, azért most, a tizenegyedik hónapban 27 128 forintot kellett ott hagyni a boltokban. A drágulás mértéke 37,8 százalékos, ezzel szemben a nyugdíjak - a pénteken esedékes 3,1 százalékos korrekciót is figyelembevéve - 41,6 százalékkal emelkedtek. Vagyis az árkosár-érték alapján 2,7 százalékos értéknövekedést lehet elkönyvelni a nyugdíjak esetében.

Hogy mennyit jelent az érkező nyugdíjkorrekció, azt jól mutatja, hogy ezt figyelmen kívül hagyva 37,4 százalékos nyugdíjnövekedés lenne a vizsgált kétéves időszakban, ami még mindig egy minimális reálszintű értékcsökkenést jelentene.

Még mindig van, ami brutálisan tud drágulni

Hiába kedvező a pénztárcáknak a mostani felmérésünk eredménye, az ördög - mint mindig - itt is a részletekben rejlik. Talán nehezebb elképzelni, ám havi és éves szinten is van termék, mely esetében brutális drágulást regisztráltak kollégáink. Mindezt úgy, hogy a három nagy hipermarket között továbbra is éles verseny folyik a vásárlókért. Csak néhány példa: míg a banán kilóját az Intersparban 499 forintért lehetett november elején beszerezni, addig a Tesco és az Auchan egyaránt 685-685 forintért kínálja a gyümölcsöt. A különbség nem kevesebb mint 37 százalékos. Hasonlóan jelentős differencia alakult ki a csirkemellnél is, 26 százalékos. Míg a Tescoban 1449 forintért szerezhető be a húsféle kilója, az Auchan 1833 forintot kér érte.

Nagyot esett az alma ára. Fotó: Pixabay

Abban az esetben egyébként, ha a nyugdíjasok mindent ott szereznének be, ahol a legolcsóbb, 24 368 forintot kellene fizetniük - ez 2760 forintos megtakarítást jelentene.

Most pedig mutatjuk, minek csökkent leginkább az ára. Októberhez képest

20 százalékkal lett olcsóbb a párizsi,

az alma ára 18,4 százalékkal lett alacsonyabb,

a sajtért pedig 14,8 százalékkal kell kevesebbet kiadni.

Ezeken túlmenően jelentősebb árcsökkenés volt még a tejfölnél (-13,5 százalék) és a tojásnál (-12,3 százalék).

Havi szinten a 21 termékből álló kosarunk harmadánál, azaz 7 terméknél volt áremelkedés, ezek közül is egy emelkedik ki a listáról. Az 1,4 százalékos zsírtartalmú tej ára 13,5 százalékkal lett magasabb októberhez képest. Emellett csupán két termék volt, ahol az 5 százalékot meghaladta a drágulás mértéke: a kenyér 9, a gyümölcslé pedig 8,9 százalékkal kerül többe novemberben.

Éves szinten jelentősen eltérő számokkal találkozunk. A legnagyobb mértékben

a tojás ára csökkent, 49,7 százalékkal,

ezt a sajt követi 42,8 százalékos áreséssel,

a párizsi 35,1,

az alma pedig 20,4 százalékkal lett olcsóbb tavaly novemberhez képest.

Négy terméknél pedig kiugró mértékű drágulást jegyeztünk fel:

a cukor kilóját 59,4 százalékkal magasabb áron kínálják a hipermarketek,

a joghurt 33,9,

az ásványvíz 23,7

a banán pedig 21,7 százalékkal kerül többe idén novemberben, mint tavaly.

(Székely Sarolta szerzői oldala itt érhető el.)