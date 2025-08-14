Bezuhantak az exportrendelések, és ezzel a magyar ipar is

4,9 százalékkal esett vissza a magyar ipari termelés júniusban éves alapon. Még rosszabb képet vetít előre, hogy májushoz képest 1,2 százalékos a visszaesés, ami idén eddig a legnagyobb csökkenés havi alapon. A régiók közül kiemelkedik Dél-Alföld visszaesése, ahol 15,3 százalékkal csökkent a termelés volumene.

A koronavírus-járvány miatti lezárásoktól eltekintve utoljára 2018 őszén volt ennyire gyenge a magyar ipar teljesítménye az ING Bank elemzése szerint. „Kellemetlen meglepetés az ipari termelés júniusi teljesítménye” – írta a bank vezető közgazdásza, Virovácz Péter.

Június a negyedik hónap az évben, amikor a járműgyártás visszaesést mutat tavalyhoz képest. A 11,5 százalékos volumencsökkenéshez a közúti gépjármű gyártása 16,1 százalékos, az alkatrészgyártás 10,8 százalékos visszaeséssel járult hozzá. A fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása is jelentősen, 8,7 százalékkal alacsonyabb volumenű volt előző júniushoz mérten. A feldolgozóipar termelése 5,3 százalékkal mérséklődött.

Az akkumulátorgyártást is magába foglaló villamos-berendezések gyártása ugyan 0,1 százalékkal emelkedett júniusban, de az első fél évet nézve borús a kép. A tavalyi első fél évhez viszonyítva ez a feldolgozóipar legrosszabbul teljesítő alága, 14,7 százalékos visszaeséssel. Az elmúlt hat évben emelkedni képes ágazat tehát a kormány törekvései ellenére is szenved.

Az export volumene 5,4 százalékkal alacsonyabb volt a tavaly júniusinál, ezen belül a járműgyártás kivitele 10,5 százalékkal esett vissza. A belföldi értékesítés 3 százalékkal csökkent. Az új belföldi rendelések 8 százalékkal, az új exportrendelések 16,8 százalékkal csökkentek. A legfrissebb német ipari megrendelés-adatok messze alulmúlták a várakozásokat: az ING szerint a főként exportra termelő szektorok nem számíthatnak növekedésre.

Az Erste szerint a magyar iparra nézve is fontos az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti vámháború alakulása. „Nagy kérdőjel, hogy az augusztus eleji EU-USA megállapodással valóban pont kerül-e a vámháború végére. A leglényegesebb kérdés, hogy Magyarország legfontosabb partnere, Németország milyen új piacot talál magának az egyre inkább veszendőnek tűnő kínai helyett” – írja Nagy János, a bank makrogazdasági elemzője.

2 százalék körüli lehet az idei visszaesés

A Gránit Alapkezelő elemzője, Regős Gábor egy hosszabb elemzéssel is alátámasztotta: az ipari termelésünk nem tudott növekedni az elmúlt hat évben – igaz, Európa ipara sem teljesített erősen ebben az időszakban.

„Az elmúlt években a magyar ipar rendre csalódást okozott, a gazdasági teljesítményt visszahúzta. Történt ez annak ellenére, hogy az ágazatban jelentős beruházások zajlottak, zajlanak, illetve a gazdaságpolitika kifejezett célja az ipar erősítése, ezt az ágazatot szánják a gazdasági növekedés motorjának” – írja Regős.

A győri Audi Hungária a legnagyobb, Magyarországon működő német hátterű cég.

Fotó: Audi Hungária

Az elemző szerint azért probléma a magyar gazdaság függése a német gazdaságtól, mert a német ipar az elmúlt évtizedekben lemaradt az innovációban, korábbi versenyelőnyét elveszítette. Ez pedig hatást gyakorol arra is, hogy a Magyarországon működő, német hátterű vállalatok hogyan tudnak működni, mennyire keresettek termékeik.

A magyar gazdaság teljesítményét érdemben visszahúzhatja az ipar gyengélkedése ebben az évben.

A K&H vezető elemzője, Németh Dávid szerint idén 2 százalék körül lehet az ipar visszaesése tavalyhoz képest. „Jövőre az is segíthet, ha a tervezettnél lassabban is, de beindul az újonnan megvalósuló üzemekben a termelés” – mondta.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az orosz-ukrán háborúnak tudja be az ipar visszaesését, és amíg tart a háború, addig a jelenlegihez hasonló ipari teljesítménnyel számol.