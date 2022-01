Bezzeg Ausztria: ilyen volt 2021-ben a koronavírus Magyarországon

Maszkot húznak az angol középiskolásokra

Angliában az omikron terjedése miatt vezethetik be a középiskolák osztálytermeiben a kötelező maszkviselést. A kormány ezzel a személyes tanítást akarja fenntartani, de ez biztosan nem fog maradéktalanul sikerülni, mivel közben arra is számítanak, hogy az iskolai dolgozók negyede is kieshet a munkából a következő hetekben.