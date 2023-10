Bírságot kapott a rádió, ahol Orbán Viktor is rendszeresen beszél

Akkora hátraarcot csinált az Orbán-kormány a globális minimumadó kérdésében, hogy beleszédülünk!

A kormány közzétette a globális minimumadó magyarországi bevezetéséhez szükséges törvénytervezetet. Míg korábban maga Orbán Viktor is nagyon éles kritikával illette ezt az intézkedést, a kabinet most már úgy véli, az növeli a versenyképességet és csaknem százmilliárd forinttal javítja a költségvetés egyensúlyát is.