Készüljön: bitang nagy fordulat várja holnap a benzinkutakon

Friss információkkal jelentkezett csütörtökön a Holtankoljak.hu. Az oldal szerint pénteken is jelentős mértékben csökken a benzin és a gázolaj beszerzési ára is.

A benzin ezúttal bruttó 16 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 12 forinttal kerül majd kevesebbe.

Csütörtökön, azaz május 28-án még a következők szerint alakulnak az árak:

Piaci árak

95-ös benzin: 685 forint/liter

Gázolaj: 695 forint/liter

Védett árak:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

