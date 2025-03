Bizalmasai kiterjesztették az egyik leggazdagabb miniszter cégbirodalmának határait

Lantos Csaba energiaügyi miniszter többnyire a rezsivel kapcsolatos energetikai programokkal és kormányzati intézkedésekkel kerül be a hírekbe, holott ő alapvetően egy milliárdos vállalkozó.

„Mi készítjük el az egyetlen appot, amivel világszerte tölthetnek az elektromos autósok”

– nagyjából ennyi tudható arról a startup cégről, amelyben a milliárdos miniszter érdekelt lett. Az Opten nyilvános adatai szerint 2024 nyarán alapították magánszemélyek az EV.analytica Kft.-t, amelynek mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás a főtevékenysége, de villamosenergia-kereskedelemmel is foglalkoznának. A magánszemélyek mellé tavaly decemberben érkeztek meg a befektetők, ezek egyike a Lantos Csabához köthető Septem Lute Vagyonkezelő Kft., amelynek tagságát január 21-én jegyezték be.

Lantos Csaba milliárdosként ült be a kormányba

Fotó: Mfor.hu

Azért csak köthető, mert 2023 tavaszán bizalmi vagyonkezelőhöz került az energiaügyi miniszter cégbirodalmának zászlóshajója, a Lantos Vagyonkezelő Zrt. Azóta Lantos Csaba cégében a TRST2022 Kft. jelenik meg tagként, vagyis a miniszter nem személyesen intézi a cégügyeit és kezeli a vagyonát. Mintegy 13 milliárd forintos vagyonával Lantos éppen nem fér be a 100 leggazdagabb magyar közé, befektetései az egészségipartól az információtechnológiáig több ágazatra is kiterjednek.

Ezt a portfóliót a TRST2022 élén most Mohai Miklós kezeli, az említett Septem Lute Kft. már legalább egy évtizede a Lantos Zrt. egyik leánycége. Az EV.analytica Kft.-ről egyelőre tehát annyi tudható, hogy valamiféle applikációt fog készíteni az elektromos autók töltéséhez, így a miniszter is érdekelt lehet abban, hogy minél több elektromos autó fusson az utakon.

Az energiaügyi tárca tavaly jelentette be, hogy a vállalkozások vissza nem térítendő állami hozzájárulást igényelhetnek tisztán elektromos személygépkocsi, kisteherautó vagy kisbusz vásárlásához. A 30 milliárd forintos keretösszegű program egy jármű beszerzését az akkumulátor kapacitásának függvényében 2,8-4 millió forinttal segítheti, a támogatási kérelmeket 2025. március végéig lehet benyújtani. A legutóbbi hírek szerint eddig 5553 pályázat érkezett be, több mint 25 milliárd forintra. A Portfolio tavaly októberi konferenciáján pedig a miniszter arról beszélt, hogy a támogatás akár a családok számára is elérhetővé válhat a vállalkozók után, azonban még nem tart ott a helyzet, hogy pontos részleteket közölhessen.

A Lantos Zrt. mellett a győri egyetem egyik cége, az Uni Inno Zrt. is betársult az EV.analytica Kft.-be.

„Kiemelt terület a hallgatói ötletek, innovációk támogatása. Az induló vállalkozások segítése érdekében számos, a fejlődést segítő szolgáltatás is rendelkezésre áll. Kiemelt cél az egyetemi kollégák, hallgatók esetében az innovatív vállalkozások inkubációs és forrásbevonási lehetőségének megteremtése”

– szól az egyetemi cég bemutatkozása. A győri Széchenyi István Egyetem kuratóriumi elnöke tavaly októberig Palkovics László volt, aki 2022 novemberig technológiai és ipari miniszterként dolgozott. Egy kormányátalakítás után gyakorlatilag az ő utódja lett Lantos Csaba energiaügyi miniszterként.

Lantos Csaba nevét sokan az FHB felügyelőbizottságának elnökeként, illetve az OTP Bank egykori vezérigazgató-helyetteseként ismerik. Szoros üzleti kapcsolatban állt Spéder Zoltánnal, az FHB Bank volt tulajdonosával is. Legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint két ingatlannak és egy 2022-ben vásárolt Suzuki Swiftnek a tulajdonosa. Emellett rengeteg pénzt tart értékpapír, befektetési alapban és devizában. Több tucat olyan megbízatással rendelkezik, amelyből a miniszteri fizetésén felül jövedelme származik, például tagja a 4iG Nyrt. tanácsadói testületének és a Richter Nyrt. igazgatóságának.