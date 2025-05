Bizonytalanság és kivárás: kellemetlen számok érkeztek

Márciusban éves alapon csökkent, havi alapon viszont nőtt az építőipari termelés, a szektor kilátásait pedig továbbra is bizonytalanság jellemzi. Az állami megrendelések visszaesése, a gazdasági környezet és a dráguló kivitelezés egyaránt fékezik a beruházásokat. A lakásépítések száma is csökken, ami a növekedési kilátásokat is árnyalja.