8p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Makró A költségvetés helyzete Bod Péter Ákos

Bod Péter Ákos a választási osztogatásról: kampánymódból kormányzatiba

Bod Péter Ákos
Bod Péter Ákos

Nagy kiköltekezéssel zárta – ismét – kormányzati ciklusát a Fidesz. Ez sajnos már magyar politikai hagyománnyá vált.  De mit kezd majd a Tisza Párt ezzel az örökséggel?

A költségvetési hiányadatok szabályos ciklusokat követnek: 2018, 2022, 2026 olyan évek, amikor az államháztartási hiány kiugróan nagy. Ám mindez nem csak az utóbbi évek mintázata, mert 1998, 2002 és 2006 is lokális csúcs volt az éves deficit-statisztikákban.

A sorból hiányzik 2010, amikor a pénzügyi és gazdasági világválság sajátos hazai lefutása keretében, az IMF-EU támogatási program kemény feltételei miatt nem volt mód választási célú többletkiadásokra. Később, 2014-ben pedig annyira szétzilált ellenzékkel volt dolga az inkumbensnek, hogy nem látta szükségét a költséges voksvásárlásnak, elég volt a „rezsicsökkentés” néven reklámozott hatósági ár meghirdetése.

Ilyen előzmények után indokolt a kérdés: mi lesz a 2026-os választást követően? A korábbi példák benne élnek a magyar politikai közgondolkozásban.

Baloldali pénzosztás... 

A nagy deficitet okozó kampányt rendre kényszerű költségvetési stabilizálás időszak követi; az egyetlen jelentős kivétel Medgyessy Péter rövid miniszterelnökségéhez fűződik. Ő a jóléti rendszerváltás jelszóval korteskedett, és nyert is Orbán Viktor ellen, majd kormányra jutva, minden óvó szakmai véleményt negligálva a lakossági jövedelemnövelő ígéretek nagy részét be is vezette – ezzel drámaian súlyosbította a magyar állam anyagi helyzetét.

A Medgyessy helyébe lépő Gyurcsány Ferencnek még sikerült valahogy elodázni a kormányzati korrekciót a 2006-os választás utánig: majd aztán – durva stílusú zártkörű beszédében – elismerte a tudatos késlekedések és manipulációk tényét.

A baloldali koalíció kellemetlen államháztartási stabilizáló intézkedésekre kényszerült, és egyéb ügyek és körülmények hatására súlyos vereséget szenvedett később.

Régi magyar hagyomány a választási előtti pénzeső – hamar múlik az öröm
Régi magyar hagyomány a választási előtti pénzeső – hamar múlik az öröm
Fotó: DepositPhotos.com

... és jobboldali pénzosztás

A költségvetési kiigazítást a Fidesz nyelvpolitikusai megszorításnak nevezték, és mindig hozzátették, hogy a megszorítás „a baloldali pártok szokása”. Ehhez képest természetesen nekik is be kellett avatkozniuk stabilizálási céllal a költségvetési politikába. Ennek legutóbbi és eminens példája volt az, ami a megnyert 2022-es választást követte.

2021 őszén hosszú idők óta először csillant fel a kormányváltás esélye, ami aktivizálta a hatalomban levőket: kormánypárti emberek bebetonozása, költségvetési pénzek alapítványba vitele, vállalati hitelnyújtásokkal konjunktúraélénkítés (és a klientúra megtámogatása). Mindez arról árulkodott, hogy számoltak az ellenzék szűk parlamenti többségének az eshetőségével.

A hangulat megfordításához a kormányoldal a régi receptekhez fordult: lett ismét nagy minimálbér-emelés a választási év januárjára időzítve, adócsökkentés (jövedelemadózási ajándék családosoknak, 25 év alattiaknak), kulcs-foglalkozásokban béremelés. Egymást érték az ünnepélyes beruházásátadások, falukoncertek, volt laptoposztogatás.

A Fidesz ezeken túlmenően a háborús helyzet saját javára fordításával sikeresen visszabillentette a választói preferenciákat.

Az állami pénzköltés nyomán a reálkeresetek megugrottak, a lakossági fogyasztás rekordmértékben emelkedett, a hitelfelvételi hajlandóság megnőtt a választások környékén. A belső felhasználás nyomán átmenetileg javult a gazdasági konjunktúra, csakhogy az ikerdeficit újbóli megjelenéséhez vezetett.

Osztogatás után megszorítás 

Így a 2022. április 3-ai választási győzelmet hamar követték a megszorítások. Júliusban törvénymódosítást vittek be, a könnyített adózással való visszaélésekről kapott állítólagos kamarai bejelentésekre hivatkozva, valamint újabb ágazati különadókat vetettek ki.

Az Orbán-kormányok előszeretettel éltek a közvetett adók kivetésével a költségvetési hiány betöméséhez: az adóbeszedés terhe a gazdasági szereplőkre hárul. Az adótartalom a keresleti viszonyoktól függő módon ugyan, de előbb-utóbb beépül a fogyasztói árba.

A korábbi különadókhoz képest 2022-ben a nehezen értelmezhető extranyereség (profit) volt a hivatkozási alap, azt állítva, hogy a keresletnövekedés és áremelkedések közepette egyeseknél indokolatlan profit képződik, ami jogosan elvonható, áremelési következmények nélkül is. Ez persze egyáltalán nem így volt; a magyar gazdaság tartósan inflációs maradt, az áremelkedések elrejtésére pedig újabb ár-, valamint árrés-szabályozásokat hoztak, valamint kikényszerítettek „önkéntes” tarifa- és árrögzítéseket.

Az előző politikai ciklus eseményeit azért kell feleleveníteni, mert 2025/26-ban ismét megjátszotta a költekezést a Fidesz, valamint annak a következményei nagyban meghatározták a rákövetkező évek gazdasági folyamatait, mindmáig.

Az ilyen intervenciók rengeteget rontottak az üzleti hangulaton, a vállalati beruházási tevékenység széles körű felfüggesztéséhez vezettek; mindez belejátszott a 2022 és 2025 közötti sajátos magyarországi stagnáláshoz.

Mihez kezd majd a Tisza?  

A mostani kormányváltást a hazai üzleti körök nagy megkönnyebbüléssel fogadták, és várják a béklyók eltávolítását.

A gazdasági miniszterek parlamenti meghallgatása során megtudhattunk lényeges terveket, de maradt bőven bizonytalanság. Kármán András pénzügyminiszter elmondása szerint az új gazdaságpolitika fókuszába a termelékenység növelését, a jobb képzettséget, a nagyobb hozzáadott értéket előállítani képes kis- és középvállalkozásokat állítják, és ehhez az állam többet költ humántőkére, így oktatásra, képzésre, egészségügyre.

A kormány vissza akarja szerezni az üzleti szereplők bizalmát a szabályozási környezet kiszámíthatóvá tételével.

Erre is tekintettel a 2027-es költségvetést október végén teszik közzé, amikor már reálisabban láthatók a viszonyok, abban a költségvetésben lesz helye a megígért szja-mérsékléseknek is. Amint a kampányszakaszban ígérték, visszahozzák a katát.

De mi lesz addig? Mit kezdenek a versenytorzító és közgazdaságilag indokolatlan ár-intervenciókkal? Ezekről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az ő meghallgatásán óvatosan fogalmazott: előbb-utóbb kivezetik azokat.

A szakmai konszenzus azonban a mielőbbi megszüntetés mellett van. A lakossági üzemanyagárak mesterséges féken tartása a világméretű energiaár-emelkedés idején indokolatlan intervenció. Pontosan az ilyen viszonyok közepette fontos a takarékosság, a keresletmérséklés. A populista intézkedések drámai következményeit láthattuk már 2022 és 2023 során, a makrogazdasági viszonyok akkori súlyos megbillenése idején.

Fenntarthatatlan a védett ár  

A Tisza a kampány során maga is felszólalt a lakossági üzemanyagárak hatósági visszafogása mellett. Ez a körülmény nyilván nehezíti most a gyors politikai fordulat meghozatalát. Igaz, akkor még nem látszott, hogy az Irán elleni amerikai-izraeli akció vajon ugyanolyan rövid lefutású ügy lesz-e, mint a venezuelai, vagy elnyúló háború – az utóbbi lett, tartós kihatással az energiapiacra, világkonjunktúrára.

Ez pedig kellő ok lenne arra, hogy az a reguláció, ami igen rövid távon fenntartható, de hosszabb időn át már nem, mihamarabb megszűnjék.

Az új miniszter annyiban jogosan kér időt az előző kormány által bevezetett különféle állami beavatkozások kivezetéséhez, hogy a saját apparátusával ki kell dolgoztatnia a liberalizálás menetét, módozatait, amelyek túlmutatnak azon, hogy egyszerűen csak visszaállítanák az előző kormány által improvizált intézkedések előtti viszonyokat. 

Mindez érthető és elfogadható, de az idő kevés. Minél később nyúlnak bele a gazdasági folyamatokba, annál nehezebb az átállás, annál nagyobb a zökkenő. A társadalmi támogatás is csökken idővel.

Ami talán a leglényegesebb: a politikai váltás utáni berendezkedés és kormányzati működés-indítás intenzív külső tárgyalási folyamattal esik egybe. 1990-ben az ország akkori roppant törékeny állapotában a Nemzetközi Valutaalap pénzügyi támogatásának elnyerése és fenntartása volt a kulcs, most pedig versenyfutás zajlik az EU-s pénzekért, az alapok legalább részleges elnyeréséhez szükséges feltételek teljesítéséért.

Ez a feladat is külső kényszer, de nagyon is megéri a beletett munka. És talán a társadalom is jobban megérti most a népszerűtlen intézkedések mögötti logikát, mint az előző rendszerváltás idén.

A Benchmark rovat cikkeit itt olvashatják

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Nálunk kérdezhet is Szalay-Berzeviczy Attilától – ma délután a Klasszis Klub Live-ban

Nálunk kérdezhet is Szalay-Berzeviczy Attilától – ma délután a Klasszis Klub Live-ban

A Budapesti Értéktőzsde volt elnökével való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Trump megérkezett Pekingbe, elkezdődött a történelmi csúcstalálkozó

Trump megérkezett Pekingbe, elkezdődött a történelmi csúcstalálkozó

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök megkezdte a kétoldalú tárgyalásokat Kína fővárosában.

MBH: felpattant az ipar teljesítménye márciusban

Az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest 6,7 százalékkal nőtt a nyers adat szerint, de a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján is 3,7 százalékos volt a növekedés. A legtöbb alágazatban bővülést regisztráltak: az ipar meghatározó területein, így a járműgyártásban és a villamos berendezések gyártásában is növekedés volt tapasztalható. Az év első negyedévében az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 1 százalékkal nőtt, így hosszabb kihagyás után az ipar ismét érdemben tudott hozzájárulni a GDP növekedéséhez. 2026-ban az ipar erősödése az elektromobilitásra épülő szegmensekben (pl. CATL, BYD kapacitások) remélhető, bár a német gazdaság élénkülése törékeny. Az ipari termelésben éves szinten mintegy 2,9 százalékos növekedésre számítunk, azonban a február végén kitört közel-keleti háború elhúzódása az ágazat szempontjából kockázatot jelent.

MNB: egyhangúlag szavazott a monetáris tanács áprilisban

Egyhangúlag szavaztak az alapkamatról a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának tagjai az április 28-i ülésen – olvasható az MNB honlapján szerdán közzétett jegyzőkönyvben.

Hamarosan tényleg elkezd ömleni a pénz Brüsszelből?

Jelentősen javult Magyarország megítélése az Európai Bizottságnál az elmúlt hetekben, így hamarosan több befagyasztott uniós forrás is felszabadulhat.

Szigorítanák a befagyasztott uniós pénzek kifizetését

Szigorítanák a befagyasztott uniós pénzek kifizetését

Bezárnák a kiskapukat.

Túl erős a forint, nem tudni, mekkora lesz az idei hiány

CIB: túl erős a forint, és még nem tudni, mekkora lesz az idei hiány

Visszafogott növekedés, 3 százalék feletti infláció, magas költségvetési hiány és emelkedő adósságráta – erre számít a CIB Bank az idén a magyar gazdaságban. 

Újabb fordulat jön a benzinkutakon csütörtökön

Újabb fordulat jön a benzinkutakon csütörtökön

Vége a napok óta tartó trendnek.

Százmilliárd forintnyi eurót zsákolhattak be a magyarok

Százmilliárd forintnyi eurót zsákolhattak be a magyarok

Bevásárolt devizából a magyar lakosság.

Nem lehetett várni: egy sereg fontos törvény lép hatályba csütörtöktől

Nem lehetett várni: egy sereg fontos törvény lép hatályba csütörtöktől

Teljes káosz lett volna e lépés nélkül.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG