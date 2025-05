Bod Péter Ákos: Az Orbán-kormány politikája miatt mi vagyunk az EU-n belül a legsérülékenyebbek

Ebben a vámháborús időszakban Magyarország nagyobb kockázatokat visel, mint egy erősen fejlett, nagy belső piacú tagállam – írja Bod Péter Ákos a laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent cikkében. Ugyanakkor a volt jegybankelnök, egyetemi tanár, közgazdász úgy véli, a keleti perem többi országához képest is sérülékenyebbek vagyunk, egyebek között intézményi sajátosságaink és az Orbán-kormány politikája miatt. A nemzeti valutához való ragaszkodás következtében például a pénzügyi kitettségünk nagyobb, mint azoké, amelyek az euróövezet (és egyben a bankunió) tagjai.

Növelte a lemaradásunkat, hogy míg a térség országai mind hozzáférnek a reziliencia-alaphoz (RRF), ezzel javul a fizetési mérlegük, egyben növekedési többlet-impulzust nyernek, az alapból a hétéves uniós költségvetési kereteken túl is finanszírozni tudják a zöld átállást, a digitalizálást, és fejleszteni a védelmi iparukat, addig Magyarország a lehívott tíz százalékos előlegen kívül nem kap forrást az RRF-ből. S „nem úgy alakulnak most a politikai viszonyok, hogy e dedikált pénzforrást annak nem túl távoli lezárulásáig egyáltalán igénybe tudjuk venni. Eközben Észtországtól Románián át Bulgáriáig a reziliencia-alapok és egyéb felzárkóztatási források már érdemben segítik a gazdaság modernizálódását, és stabilizálják a külső pénzügyi helyzetet. Így pedig térség dinamikusabb országaival szembeni eddigi relatív növekedési lemaradásunk tartósulni látszik” – mutat rá Bod Péter Ákos.

Aki azt is fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy míg az Európai Bizottság szakapparátusa a Trump-féle vámintézkedések elleni „közös fellépés logikáját követve készíti elő döntésre a javaslatait, ezek meggátlására vagy eltérítésére a magyar kormány nem képes, a kezében gazdasági ütőkártya nincs. Még az a szokásos feltevés sem helytálló, hogy „majd a német érdekek” segítik a magyar kormányt; a német ipari pozíció is változóban van, és az ország politikai vezetése most már nagyon más irányt követ, mint akár csak néhány éve” – írja a volt jegybankelnök.

Lapcsoportunk állandó szerzőjének többi megállapítását itt olvashatja el.