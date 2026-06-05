Bod Péter Ákos: az uniós források megnyílása nem csak a pénz miatt fontos

Az uniós forrásokról szóló megállapodás Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter magyar miniszterelnök között minden előzetes várakozást felülmúlt – írja lapcsoportunk állandó szerzője a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu-n megjelent cikkében. Bod Péter Ákos szerint az persze nem várható el, hogy a bejelentésekben szereplő hatalmas összegek mind megjelenjenek magyar számlákon, de önmagában már az is nagy eredmény, sőt igazán az lesz a tényleges fegyvertény, ha a közeli hónapokban a magyar kormányzat képes teljesíteni a lehívási feltételeket.

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Az RRF-csomag hitel-része egyszerűbb: ha minden jogi-ügyrendi feltétel teljesül, akkor a kedvezményes kamatozású hitelrészhez hozzá lehet férni – mutat rá a volt jegybankelnök, egyetemi tanár, közgazdász. Hozzátéve, a nagyobb hányad a vissza nem térítendő támogatás: ott projekteket kell beadni, ha már elő vannak készítve, vagy más célú projekteket ide irányítani, amennyiben valóban illeszthetők az RRF-kiíráshoz.

Az RRF-hitelből megnövelhető a devizatartalék, és talán a többletforrásból előtörleszthetők a legdrágább hitelek. Ezáltal a roppant nagy kamatteher némileg enyhül a következő években.

A hosszútávú kedvező hatásokon túl azonnali gazdaságélénkítő következményekkel is kell számolni, noha nem nyílnak meg azonnal az uniós források – hangsúlyozza Bod Péter Ákos. Ám önmagában már azt is sikernek tartja, ha az Orbán-kormány által korábban felvett egymilliárd eurós RRF-előleget nem kell visszafizetni, és a költségvetésből előfinanszírozott projektek mögé tényleg uniós pénz kerül.

Lapcsoportunk állandó szerzője ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy még valami várható az említett politikai megállapodás nyomán: annak szellemében felgyorsul a magyar jogalkotási és uniós egyeztető munka. Az időnyomás alatt a magyar államapparátus egész nyáron és ősszel dolgozni fog, ezzel lendületbe jön, és lendületben marad az intézményi-jogi átalakulás, amely az áprilisi nagy politikai és közhangulatváltást követi.

„Azt várhatjuk tehát, hogy a 2027-es évbe egy egészen más állapotú magyar állam, valamint a korábbi időszakhoz képest sokkal optimistább gazdaság, társadalom lép be. Ez együtt komoly növekedési tényező, még az átalakulási nehézségeket, a költségvetési gondokat, a NER-cégek körüli sokféle bajt is beszámítva” – zárja a Privátbankár.hu-n megjelent cikkét Bod Péter Ákos.