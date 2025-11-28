Bod Péter Ákos: Ilyen ipari dekonjunktúra esetén az a csoda, hogy csak csekély mértékű a foglalkoztatás-csökkenés

Figyelemre méltó az eltérés a gazdaságiteljesítmény-mutatók (GDP, termelés, külkereskedelmi forgalom, lakossági fogyasztás), valamint másfelől a munkaügyi és kereseti adatok üzenete között: a pangó gazdasághoz mérve az utóbbiak kedvező képet mutattak mind ez ideig – írja a Klasszis Média állandó szerzője, Bod Péter Ákos laptársunk, a Privátbankár oldalán.

A volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár annak kapcsán, hogy manapság a magyarországi munkanélküliségi ráta mérsékelten emelkedik, a foglalkoztatottak száma pedig már nem növekszik tovább, arra mutat rá, ez egyáltalán nem meglepő: ha a gazdasági teljesítmény 2022 nyarától érdemben nem bővül, miért is tartanák meg vagy pláne növelnék a dolgozói létszámot a munkaadók?

Kapcsolódó cikk Nem biztató a foglalkoztatás és a munkanélküliség tendenciája Októberben a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék.

A munkanélküliségi ráta mellett a másik idevágó mutató a meghirdetett és betöltetlen állások száma: ez Bod Péter Ákos szerint jó indikátora a gazdaság (a versenygazdaság és az állam) által támasztott kereslet alakulásának. Az év második negyedévéről közzétett mutató arra utal, hogy a korábbinál képest valamivel kevesebb az üresedés: puhul, gyengül a munkaerőpiac.

Az egy éves távon mért eltérések kicsik, ám jelzik a gazdasági szerkezet lassú elmozdulásának irányait: a gyengén teljesítő primer és szekunder szektorral szemben a szolgáltatási ágazatok részaránya emelkedik a foglalkoztatásban. Ilyen ipari, építőipari dekonjunktúra esetén inkább az a csoda, hogy csak csekély mértékű a foglalkoztatás-csökkenés – állapítja meg a Klasszis Média állandó szerzője.