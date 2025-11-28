2p
Makró Bod Péter Ákos Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Munkaerőpiac

Bod Péter Ákos: Ilyen ipari dekonjunktúra esetén az a csoda, hogy csak csekély mértékű a foglalkoztatás-csökkenés

mfor.hu

Lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője, a volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár még az októberi foglalkoztatottsági adatok péntek reggeli közzététele előtt írt elemzést a Privátbankár.hu-n.

Figyelemre méltó az eltérés a gazdaságiteljesítmény-mutatók (GDP, termelés, külkereskedelmi forgalom, lakossági fogyasztás), valamint másfelől a munkaügyi és kereseti adatok üzenete között: a pangó gazdasághoz mérve az utóbbiak kedvező képet mutattak mind ez ideig – írja a Klasszis Média állandó szerzője, Bod Péter Ákos laptársunk, a Privátbankár oldalán.

A volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár annak kapcsán, hogy manapság a magyarországi munkanélküliségi ráta mérsékelten emelkedik, a foglalkoztatottak száma pedig már nem növekszik tovább, arra mutat rá, ez egyáltalán nem meglepő: ha a gazdasági teljesítmény 2022 nyarától érdemben nem bővül, miért is tartanák meg vagy pláne növelnék a dolgozói létszámot a munkaadók?

A munkanélküliségi ráta mellett a másik idevágó mutató a meghirdetett és betöltetlen állások száma: ez Bod Péter Ákos szerint jó indikátora a gazdaság (a versenygazdaság és az állam) által támasztott kereslet alakulásának. Az év második negyedévéről közzétett mutató arra utal, hogy a korábbinál képest valamivel kevesebb az üresedés: puhul, gyengül a munkaerőpiac.

Az egy éves távon mért eltérések kicsik, ám jelzik a gazdasági szerkezet lassú elmozdulásának irányait: a gyengén teljesítő primer és szekunder szektorral szemben a szolgáltatási ágazatok részaránya emelkedik a foglalkoztatásban. Ilyen ipari, építőipari dekonjunktúra esetén inkább az a csoda, hogy csak csekély mértékű a foglalkoztatás-csökkenés – állapítja meg a Klasszis Média állandó szerzője.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Most aztán fülig érhet Nagy Márton szája

Most aztán fülig érhet Nagy Márton szája

Tizenkét hónapja nem látott alacsony inflációs adat érkezett.

Nem biztató a foglalkoztatás és a munkanélküliség tendenciája

Nem biztató a foglalkoztatás és a munkanélküliség tendenciája

2025 októberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 674 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.

Megvan a megállapodás a jövő évi minimálbérről és arantált bérminimumról

Megvan a megállapodás a jövő évi minimálbérről és a garantált bérminimumról

Sajtóértesülés szerint megegyeztek a felek. 

Putyin már nagyon várja Orbán Viktort

Putyin most is nagyon várja Orbán Viktort

Ha a magyar miniszterelnök úgy ítéli meg, hogy elfogadja a Moszkvába szóló meghívást, akkor mindig szívesen látjuk – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Biskekben, az orosz sajtó számára tartott sajtóértekezletén.

Kétszer fordult Szijjártó Péterék magángépe

Kétszer fordult Szijjártó Péterék magángépe

Nem fért fel egy gépre a kíséret. 

Rendkívüli közgyűlést hív össze Karácsony Gergely

Nem akárhol lesz: a kelenföldi buszgarázsban.

Átrendeződik a téli balatoni turizmus: a négy- és ötcsillagos hotelek a nyertesek

A foglalások 13 százalékával a Balaton a negyedik legkedveltebb belföldi úti cél a téli időszakban.

Ez a jóslat vajon bejön? Új számmal rukkolt elő Nagy Márton

Ez a jóslat vajon bejön? Új számmal rukkolt elő Nagy Márton

Jövőre 2-3 százalékos növekedéssel számol a kormány – jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

Délnyugati szomszédunk alaposan lepipált minket

Nagy Márton irigykedhet, állva hagytak minket a horvátok

A horvát gazdaság 2,3 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ez lassabb dinamikának számít, mint amit az előző negyedévben láthattunk – közölte a horvát statisztikai hivatal.

Végre egy jó hír, a kutakról jött

Végre egy jó hír, a kutakról jött

Mindkét üzemanyagtípus ára csökken.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168