Bod Péter Ákos: Indokolt, hogy a munkanélküliség sokéves magasságba emelkedett

Az évkezdeti adatok szerint a magyar gazdaság nem tudott kikerülni a 2022 nyarától kibontakozó fél-recessziós szakaszból, a meg-megújuló kormányzati ösztönző csomagok és ösztökélések ellenére, vagy talán részben azok miatt. A repülőrajtok rendre elmaradtak. A belső felhasználás fogyasztási komponense nőtt, a felhalmozási (beruházási) aktivitás viszont jelentősen és folyamatosan csökkent. A fogyasztás-húzta gazdasági ciklus pedig sosem tartós – írja Bod Péter Ákos, volt jegybankelnök a szintén a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó Privátbankár oldalán.

Felhívta a figyelmet arra: a hivatalos munkanélküliségi ráta sokéves magasságba emelkedett februárra. Mivel a gazdaság továbbra sem húz, valóban indokolt szerinte, hogy a cégek, amelyeknek a piaca nem bővül egy jó ideje, viszont a munkaerő ára emelkedik, nem növelik az állományukat, a nyugdíjba menőket vagy más okból távozókat nem pótolják. Ezen a helyzeten az iráni háború miatt többletgondok csak rontani tudnak.

