Bod Péter Ákos: Indokolt, hogy a munkanélküliség sokéves magasságba emelkedett

A közgazdász szerint a repülőrajtok rendre elmaradtak.

Az évkezdeti adatok szerint a magyar gazdaság nem tudott kikerülni a 2022 nyarától kibontakozó fél-recessziós szakaszból, a meg-megújuló kormányzati ösztönző csomagok és ösztökélések ellenére, vagy talán részben azok miatt. A repülőrajtok rendre elmaradtak. A belső felhasználás fogyasztási komponense nőtt, a felhalmozási (beruházási) aktivitás viszont jelentősen és folyamatosan csökkent. A fogyasztás-húzta gazdasági ciklus pedig sosem tartós – írja Bod Péter Ákos, volt jegybankelnök a szintén a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó Privátbankár oldalán.

Felhívta a figyelmet arra: a hivatalos munkanélküliségi ráta sokéves magasságba emelkedett februárra. Mivel a gazdaság továbbra sem húz, valóban indokolt szerinte, hogy a cégek, amelyeknek a piaca nem bővül egy jó ideje, viszont a munkaerő ára emelkedik, nem növelik az állományukat, a nyugdíjba menőket vagy más okból távozókat nem pótolják. Ezen a helyzeten az iráni háború miatt többletgondok csak rontani tudnak.

A Benchmark rovat cikkei itt érhetők el.

 

A hazai cégek érzékelik az AI-ban rejlő üzleti lehetőségeket

A cégek fele még mindig lemaradásban van.

A választást is befolyásoló adatok érkezhetnek az utolsó héten

Szerdán jelenik meg a fogyasztói árak márciusi adata.

Egyre több hajó haladhat át a Hormuzi-szoroson

Három ománi üzemeltetésű tanker, egy francia tulajdonú konténerszállító hajó és egy japán tulajdonú gázszállító haladt át a Hormuzi-szoroson csütörtök óta – derül ki a hajózási adatokból. Ez azt tükrözi, hogy Irán engedélyezi az áthaladást azoknak a hajóknak, amelyeket „barátságosnak” tekint.

Bejelentést tett Zelenszkij az ukrán energiahelyzetről, ez Magyarországot is érinti

Ukrajna egyszerre próbálja helyreállítani a háborúban sérült energetikai infrastruktúrát és újrapozicionálni a Barátság kőolajvezeték jövőjét – derül ki Volodimir Zelenszkij elnök legújabb bejelentéséből. Eközben az európai uniós finanszírozás körüli politikai vita egyre inkább blokkolja a folyamatot.

A legrosszabbra készül az Európai Unió az energiaválság miatt

Az Európai Unió tartós energiaválságra készül, amelyet a közel-keleti konfliktus és az ellátási útvonalak sérülékenysége okoz. Brüsszel szerint ugyan még nincs közvetlen ellátásbiztonsági krízis, de az árak tartósan magasak maradhatnak, és egyes termékeknél rövid távon is romolhat a helyzet.

Apadnak a készletek, meddig lesz olcsó benzin?

A magyar fogyasztók egyelőre jó helyzetben vannak, hiszen a kormány viszonylag alacsony szinten rögzítette az üzemanyagárakat. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint ugyanakkor a készletek folyamatosan csökkennek, így félő, hogy előbb-utóbb benzinhiány lesz. Persze nem a magyar az egyetlen kormány, amely beavatkozik a folyamatokba.

Megállt a magyar gázexport Ukrajnába

Nem a kormány döntése nyomán, hanem azért, mert az ukrán kereskedők nem vásárolnak.

Máig nem sikerült eladni a Matolcsy-féle MNB balatoni luxusnyaralóját

Közel egy éve ígérte meg a jegybank új vezetése, hogy eladják a komplexumot,de nincs nyoma annak, hogy árulnák.

Mit tartogat nagypéntek az autósoknak a kutakon?

Hiába ugyanaz az ár a kijelzőn, mégsem mindenki ugyanannyit fizet.

Az Orbán-kormány nyomdokaira lép Andrej Babis

Hozzányúlnak a benzinárakhoz a csehek is.

