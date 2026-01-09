Bod Péter Ákos: miközben a kormány dübörgő növekedést tervez, az elemzők jóval kisebbet várnak

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásában megjegyezte:

2026-ban sem várható visszafordulás a szabályalapú világgazdaság irányába, emiatt a kisebb-közepes szereplőknél a tömbösödés, a legnagyobbaknál az önellátás felé való visszalépés folytatódhat.

Akkor sem érdemes az idén javulásra számítani, ha egyébként megeshet, hogy a nagy bejelentéseket követőan az amerikai vámtarifákban további mérséklődés áll be, a kivételek még szélesebbek lesznek.

Bod Péter Ákos idézte az OECD 2025 decemberében közzétett világgazdasági kitekintését: eszerint a globális GDP növekedése a 2025-ös 3,2-ről 2026-ban 2,9 százalékra lassul. Némi gyorsulás majd talán 2027-re következik be, a mostani prognózis 3,1 százalékról szól.

Az OECD elemző és előrejelző csapata a gazdasági, technológiai és intézményi folyamatok vizsgálata alapján jutott arra a következtetésre, hogy a világgazdaság egészében és nagy blokkjaiban a gazdasági növekedés a 2026-os évben tovább mérséklődik, és inkább majd a rákövetkező évben várható – térségenként eltérő mértékben – élénkülés.

A Magyarországra szóló prognózis pedig az, hogy 2025-ben mindössze 0,3 százalékos lesz a „növekedés”, amit 2026-ban a GDP 1,9 százalékos emelkedése követ. Csak 2027-re teszi az OECD-dokumentum a 2 százalékos növekedési érték meghaladását (2,3 százalék), írja az MNB volt elnöke.

A magyar kilátásokra vonatkozó megjegyzések egybeesnek azzal, amit más elemzői anyagok is kiemelnek: a 2026-os bővülés az előző évhez képest a lakossági fogyasztás növekedésének lesz betudható, a személyijövedelemadó-mérséklés következményeként. Valamint várható a beruházási tevékenység élénkülése azt követően, hogy a megelőző két évben a beruházási volumen egyötöddel csökkent.

Az OECD 1,9 százalékos GDP-növekedési előrejelzése más prognózisokhoz képest némileg visszafogott: a legtöbb hazai intézmény a 2 és 3 százalékos sávba, noha inkább annak az alsó felében helyezi a várható magyar növekedési ütemet, a megelőző igen gyenge dinamikájú év bázisán.

De 1,9 vagy 2,3 százalék – ezek a prognózis-eltérések csekélyek ahhoz képest, hogy az állami költségvetés a 4,1 százalékos növekedési előirányzatra van felépítve 2026-ra.

Ez azonban, mint fogalmaz Bod Péter Ákos, sajnos nem lepi meg a hivatalos közlemények és az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvény olvasóit: a kormány a 2025-ös évre is 2,5 százalékos növekedést állított be a törvényre – de töredéke lesz a tényadat. És azon a bázison kellene lennie 2026-ban 4,1 százalékos, dübörgő ütemű növekedésnek.

