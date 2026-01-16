2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Makró A költségvetés helyzete GDP Bod Péter Ákos

Bod Péter Ákos: Nehéz komolyan venni a költségvetésben felvázolt pályát

mfor.hu

Hiszen minimális az esélye annak, hogy idén 4,1 százalékkal nő a gazdaság és GDP-arányos költségvetési hiány bőven 4 százalék alatt lesz – írja legfrissebb elemzésében lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője, a volt jegybankelnök, egyetemi tanár, közgazdász.

Amikor a magyar gazdaság valódi állapotát és reálisan várható kilátásokat keressük, abból kell kiindulnunk, hogy a közzétett adatok nem beszélnek magukért – írja Bod Péter Ákos a Privátbankáron megjelent cikkében. Lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője, a volt jegybankelnök, egyetemi tanár, közgazdász szerint ugyanakkor a Központi Statisztikai Hivatal 2025 végi, év eleji statisztikáiból kiolvashatók bizonyos tendenciák, kiszámíthatók trendek. A piaci és közgazdasági elemzői közösség a külső és a belső tényezők alakulására vonatkozó feltevésekre építve prognózisokat készít. A tényleges világban viszont igen erős a nem-gazdasági tényezők hatása.

Bod Péter Ákos rámutat arra, hogy a napokban nyilvánosságra került adatok is azt tükrözik, sehol sem látszik kirobbanó teljesítmény. Bár a gazdaság stagnálásközeli állapotban van – az ipari termelés volumene például évek óta csökken: 2025-ben már 13 százalékkal marad el a 2022. évihez viszonyítva –, így elvileg csökkenni kellene az áremelkedési nyomásnak, az infláció mégis magasabb lett az előző évinél, 4,4 százalék, szemben a 2024-es 3,7-tel.

A 2025 végi adatokból látszik, hogy az élelmiszerárak a világgazdasági folyamatokat is követve már nem számítanak inflációt hajtó tényezőnek nálunk sem – mutat rá a volt jegybankelnök. Az iparcikkek áremelkedését pedig enyhítette a forint 2025-ös árfolyamstabilitása. A családi kiadások között viszont a legnagyobb tételt a szolgáltatások teszik ki. 

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A tényadatokból Bod Péter Ákos a makrogazdasági pálya trendjeit fel lehetne vázolni. Az a pálya bizony 2026-ban is karakterében tér el az Országgyűlés által elfogadott, de komolyan nem vehető költségvetési törvényben foglalttól, amibe eredetileg 4,1 százalékos gazdasági növekedést, bőven 4 százalék alatti GDP-arányos költségvetési hiányt állítottak be – mutat rá lapcsoportunk állandó szerzője.

A teljes cikket itt olvashatja el.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Botrányban érintett figurát vett maga mellé az Orbán-kormány brüsszeli embere

Botrányban érintett figurát vett maga mellé az Orbán-kormány brüsszeli embere

Legalább van gyakorlata kínos ügyekben is.

Már csak néhány napja van annak, aki szeretné az egymilliós támogatást

Már csak néhány napja van annak, aki szeretné az egymilliós támogatást

Január 20. után már nincs lehetőség pótlásra.

Nagy bajban Ukrajna, Magyarországtól is várják a segítséget

Nagy bajban Ukrajna, Magyarországtól is várják a segítséget

Zelenszkij gyors megoldást szeretne.

Orbán Viktor nagyon komoly adóemelésre kényszerülhet a választás után

Orbán Viktor nagyon komoly adóemelésre kényszerülhet a választás után

A Fidesz hétvégi tisztújító kongresszusán a párt vezetése optimista hangot ütött meg az áprilisi választások kapcsán, azt hangsúlyozták, hogy szerintük nem kétséges a győzelmük. Ez ugyanakkor komoly kihívás elé állíthatja a Orbán Viktort, mert miközben a gazdaság szekere igencsak döcög, a költségvetés tavaly év végén brutális hiányt halmozott fel. Ráadásul a közelmúltban már a Költségvetési Tanács is felhívta a figyelmet arra, hogy az egyensúlyt helyre kell állítani.

Már csak kéznyújtásnyira a NIS-Mol szerződés

Közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a Mol és a tulajdonos Gazpromnyefty és a szerbiai vezetés között, aminek nyomán korábban nem látott biztonságba kerülne Közép-Európa energiaellátása – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádban.

Kaszinókoncesszió: milliárdos döntést hozott az Orbán-kormány Sopronban

Kaszinókoncesszió: milliárdos döntést hozott az Orbán-kormány Sopronban

A soproni kaszinó engedélye január 15-én járt le, de mehet tovább a játék.

Mutatjuk az Otthoni Energiatároló Program pályázatának tudnivalóit

Február 2-val hivatalosan is elstartol az Otthoni Energiatároló Program, amelynek pályázati anyagát szerdán tették közzé. A Magyar Akkumulátor Szövetség szakmai részvételével kidolgozott program keretében a magyarországi háztartások napelemes rendszerek energiatároló egységeinek finanszírozására igényelhetnek támogatást. A program összesen 100 milliárd forintos keretösszeggel indul el, amelyből háztartásonként 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást lehet kérelmezni.

Nagyra kerekedik a szeme, ha meglátja a dízel árváltozását

Nagyra kerekedik a szeme, ha meglátja a dízel árváltozását

A benzinesek megnyugodhatnak a kutaknál.

Bécsben tudtuk meg, hogy mennyivel nőhet idén a magyar gazdaság

Bécsben tudtuk meg, hogy mennyivel nőhet idén a magyar gazdaság

A magyar gazdaság teljesítménye 2025-ben a leggyengébb volt a közép-kelet-európai régióban. Idén javulást várnak az elemzők. A választásokig a lakossághoz érkező kifizetések húzhatják a GDP-t, a helyzet nagyon hasonlít a 2022 elején látottakhoz. Mindeközben nemcsak az április 12-i voksolás, hanem Donald Trump venezuelai beavatkozása és az ebből fakadó geopoitikai átrendeződés is lázban tartja a Magyarországgal foglalkozó elemzőket.

E számoktól megrettenhet Nagy Márton

E számoktól megrettenhet Nagy Márton

2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168