Bod Péter Ákos: sokba kerül majd, ha az iparpolitika fittyet hány a lehetőségeinkre

Bevallottan akkumulátor-nagyhatalommá akarja tenni Magyarországot a kormány. Jó gondolat ez? Tekintsünk kissé vissza, aztán előre, és eljutunk a következtetéshez.

Már most vannak túlsúlyos ágazatai a magyar iparnak. A járműipari, elektronikai és vegyipari ágazatok dominanciája tekinthető komparatív előnyeink megtestesülésének, de ugyanúgy kockázati tényezőnek is. Az előnyeink között felsorolható a termelési hagyomány, ezzel kapcsolatban a kialakult képzési, kutatási háttér, üzleti beágyazottságunk a nemzetközi termelési láncokban. Ehhez társult – egy hosszabb időszakon át – a kellő kínálat viszonylag olcsó bérű munkavállalókban. Voltak semleges-hátrányos tényezők is, így a fizikai infrastruktúra lassúdalmas kiépítettsége, az alapanyag- és energiaellátás költsége. Magyarország nyersanyagokban és energiahordozókban nettó importőr. Ezekben a vonatkozásokban földrajzi fekvése, a tengeri szállítási útvonalaktól való távolsága miatt nincs komparatív előnye. Egy kivétellel: a Szovjetunióval kiépített nyersolaj, villamos áram, földgáz, vezetékes ellátás, és az abból fakadó potenciális árelőny.

A járműipari felfutásnak külön története van. A rendszerváltozás korai szakaszában – fájdalmas folyamat részeként – végbement az addig kiépült igen energiaigényes, és piacait jórészt elvesztő nehézipar drasztikus méretcsökkenése. Eközben a térség többi országát némileg megelőzve új termelési kultúrák kezdtek kiépülni, főként a tágan vett járműiparban, a korábbi autóbuszgyártás bázisán. Járműiparunk az összeszerelésen és alkatrészgyártáson túl kiterjed a kapcsolódó logisztikai, ipari szolgáltatásokra, textil- és műanyagipari részegységek gyártására, fémipari cikkekre. Mint minden túlsúlyos ágazatnál, itt is felmerül a kockázat kérdése: ha az illető területen ciklikus visszaesés lép fel, vagy gyökeres technológiai változás jön el, akkor az ágazati gondokból országos probléma fejlődhet ki.