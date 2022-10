Bődületes pénzt helyeztek el a bankok az MNB-nél

A hétfői tenderen 1201,200 milliárd forint volt a felajánlott és elfogadott összeg, a szombati munkanapon tartott tenderen 752,940 milliárd forint, míg pénteken, az első tenderen 994,790 milliárd forint - írja az MTI.

Több intézkedésre is szükség volt. Fotó: MTI Több intézkedésre is szükség volt. Fotó: MTI

Virág Barnabás, a jegybank alelnöke online háttérbeszélgetésen október 14-én, pénteken jelentette be: a pénzpiaci stabilizáció érdekében több intézkedést vezetett be az MNB, emellett arról is döntöttek, hogy az év végéig közvetlenül a jegybank biztosítja az energiaszámla fizetéséhez szükséges devizát. Hangsúlyozta, mivel a folyó fizetési mérleg energiaegyenlegen kívüli tételei összességében már pozitívak, így az intézkedés érdemben módosítja a devizapiac kereslet-kínálati viszonyait.

A monetáris tanács október 14-én 8 óra 45 perctől 950 bázisponttal 25 százalékra emelte a kamatfolyosó felső szélét, az egynapos fedezett hitel kamatát, az eddigi 15,5 százalékról; az 1 hetes fedezett hiteleszközét pedig felfüggesztette a jegybank.

Kapcsolódó cikk Óriási fordulat történt a forintjainkkal A készpénzállomány összértéke március óta gyakorlatilag stagnál, sőt, a szeptember végi érték már alacsonyabb a fél évvel korábbinál.

Döntöttek arról is, hogy péntektől egynapos (T/N) FX-swapeszközt, valamint egynapos (O/N) betéti gyorstendert hirdetnek meg napi rendszerességgel az eddigieknél magasabb kamatszinteken, előbbit 17 százalékos, utóbbit 18 százalékos kamattal. Virág Barnabás reményét fejezte ki, hogy ezek a gyorstenderek "néhány napig" tartanak majd.

A jegybanki intézkedések bejelentését követően jelentősen erősödött a forint árfolyama.