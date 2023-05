Bődületes vasútfeljesztésről beszélt a szakszervezeteknek Lázár János

Négy évre ismét bizalmat kapott a Vasutasok Szakszervezete régi vezetése a pénteki, késő estébe nyúló tisztújító kongresszuson, amelynek megnyitóján Lázár János is részt vett. Az elnök újabb négy évig Meleg János lesz, a szervezetpolitikai alelnök továbbra is Horváth Csaba és érdekvédelmi alelnöknek ismét Zlati Róbertet szavazta meg a kongresszus 104 küldötte.

A rendezvényt az elnök a megnyitóbeszédében történelmi pillanatnak is nevezte azért, mert most először fogadta el a Fidesz-kormány egy minisztere a szakszervezet meghívását ilyen eseményre. Lázár János építési és közlekedési miniszter a helyszínen tartott hozzászólásában egy még csak formálódó, de igen komoly, nagyívű fejlesztési tervről beszélt a jelenlévőknek a szakszervezet közleménye szerint. Megújítási elképzelése középpontjában a mobilitás áll – például a munkavállalók szállítása egyebek között a Miskolc-Debrecen-Nyíregyháza háromszögben formálódó ipari övezetbe –, amelyhez a vasutasok rugalmasságát és együttműködését is kérte.

Lázár János a Vasutasok Szakszervezetének tisztújító kongresszusán 2023. májusában. Fotó: Vasutasok Szakszervezete

Kifejtette, nagyjából tíz év alatt, mintegy 5 milliárd dollárnyi külső tőkével az ágazatot és a teljes hazai közösségi közlekedést a jelenleginél lényegesen korszerűbbé és mobilisabbá lehet és kellene is tenni. Ahhoz azonban, hogy a kormány elfogadja és támogassa az elképzelést, tudni kell, hogy a szakszervezetek és a munkavállalók is partnerek lesznek a pozitív és negatív hatásokkal is járó folyamatban – szögezte le. Beszéde zárásaként többször is biztosította a jelenlévő küldötteket és a vendégként meghívott többi szakszervezeti vezetőt is arról, hogy fontosnak tartja az együttműködést, az érdemi egyeztetést, amelyre ő mindig nyitott

A VSZ régi-új elnöke, Meleg János kijelentette, a szakszervezet biztosan élni fog az érdemi egyeztetés, a miniszterrel és a minisztériummal való szorosabb együttműködés lehetőségével.