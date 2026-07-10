Bojár Gábor: A szegények felháborítóan nagy arányban járulnak hozzá a közterhekhez

Beszélgetésünket a Magyar-kormány első közel két hónapjának értékelésével kezdtük, amely során Bojár Gábor kifejezte nemtetszését, hogy még mindig nem szűnt meg a rezsicsökkentés – aminek hátulütője most, a rekordokat döntögető kánikula miatt mutatkozik meg –, valamint az árrésstop. Majd áttértünk az adózási kérdésekre, azon belül is a vagyonadóra, amelynek a részletei ugyan még nem ismertek, ám a Graphisoft alapítója már a választások után közvetlenül kinyilatkoztatta, hogy Magyarország egyik leggazdagabb embereként támogatja e sarc kivetését.

Miközben Bojár Gábor elmondta a véleményét a kormány alaptörvény-módosítási javaslatáról, amely lehetővé teszi Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítását és a parlamenti képviselői mandátumok 12 évben való maximalizálását, azt is megtudhattuk, hogyan támogatta anyagilag a Tisza Pártot.

S természetesen nem hagyhattuk szó nélkül a kormány által „visszaszerzett” európai uniós forrásokat sem. Bojár Gábort arról faggattuk, mi lehet a garanciája e támogatások hatékony elköltésének, nem félő-e, hogy ez a forrásbevonási lehetőség (amelyek egy része ugye ingyenes) elkényelmesíti a vállalkozásokat.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:07 Beköszönés.

01:40 A Magyar-kormány első két hónapjáról.

05:37 Tényleg kibírható a vagyonadó? Jók az szja-ban tervezett változások?

14:20 Sulyok Tamás eltávolításáról, a parlamenti képviselői mandátumok korlátozásáról.

26:41 Mennyi vagyont lehet visszaszerezni a NER-től?

34:55 A Tisza Párt anyagi támogatásáról.

39:11 Kitörési pont lehet a matematika-oktatás fejlesztése.

41:01 Az uniós források nem kényelmesítik el a hazai gazdaság szereplőit?

49:20 Huxit helyett euróbevezetés: reális a 2030-as időpont?

57:44 Elköszönés.

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