2p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró A költségvetés helyzete Bóka János

Bóka János szerint az amerikai védőpajzs máris működik

mfor.hu

Eljutott az üzenet oda, ahova szánták.

Az európai ügyek minisztériumának vezetője szerint a Magyarországnak kínált amerikai pénzügyi védőpajzs üzenete eljutott oda, ahova kellett, ezt mutatja a forint árfolyamának erősödése.

Bóka János hétfőn a Hír TV Monitor című műsorában közölte: az amerikai pénzügyi védőpajzsra nem azért van szükség, mert Magyarországnak, a magyar gazdaságnak vagy a költségvetésnek bármilyen külső segítségre lenne szüksége.

Az európai intézmények és a nemzetközi pénzügyi szereplők a választás időpontjához közeledve valószínűleg növelni fogják a politikai és pénzügyi nyomásgyakorló eszközök használatát. Ezt történt négy évvel ezelőtt, és ez a várakozásunk jövőre is. Ezek a nyomásgyakorló eszközök a forint és Magyarország stabilitását célozzák, vagy olyan jelzéseket küldenek a pénzügyi befektetőknek, hogy Magyarországon valami gond van, a jelenlegi kormánnyal szemben fenntartások vannak – közölte.

A védőpajzs nagyon komoly eszköz annak biztosítására, hogy ezeknek a politikai és gazdasági támadásoknak semmilyen értelme nincsen, mert Magyarország mögött ott áll az Egyesült Államok, a magyar kormány élvezi az elnöki adminisztráció teljes körű bizalmát, és ezért minden spekulatív célú támadás akár a forinttal, akár a költségvetéssel, akár a gazdasággal szemben értelmetlen és hiábavaló – mondta a miniszter.

Ez ennek a megállapodásnak a legfontosabb jelzése, és működött is: ha megnézzük a forintárfolyamot, példátlan erősödést tapasztaltunk mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az üzenet eljutott oda, ahova el kellett jutnia. Ez ennek a védőpajzsnak a legfontosabb hozadéka – közölte Bóka János.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem csak Romániából, Magyarországról is kivon katonákat Trump hadserege

De nem állandó jelleggel, hanem kiképzési céllal állomásozó alegységet – közölte lapunk érdeklődésére a Honvédelmi Minisztérium.

Elege lett az OTP-nek, alkotmányjogi panaszt tett

Alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP több más hitelintézettel közösen: az automata bankjegykiadó gépek telepítéséről szóló törvény Alaptörvénybe ütközésének megállapítását kérik, derült ki a bank hétfői közleményéből.

Árat csökkentettek: újra kalapács alatt Nagy Márton minisztériuma

Nagyon szeretné eladni az állam Magy Márton minisztérumának épületét.

Mészáros Lőrinc exvejének cégéhez bekopogott a felszámoló

Mészáros Lőrinc exvejének cégéhez bekopogott a felszámoló

Dominóként dőlnek be Homlok Zsolt jelentős tartozásokat felhalmozó cégei.

Ázsiai jegybankkal írt alá együttműködést Varga Mihály

A gyorsan változó és bizonytalan világgazdasági környezetben a jegybankok legfontosabb feladata továbbra is az árstabilitás elérése és a pénzügyi stabilitás megőrzése – jelentette ki Varga Mihály, aki részt vett a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) ülésén Bázelben. A jegybankelnök hozzátette: napjaink gazdasági kihívásainak kezelésében fontos szerep jut a jegybankok közötti együttműködésnek, így a Koreai Nemzeti Bankkal kötött új partnerségi megállapodásnak is.  

Zsiday Viktor: „Az Orbán-Trump pénzügyi csomagnak csak végveszélyben van jelentősége”

Megszólalt az elemző az Orbán-Trump védőpajzsról.

Romlik a helyzet a magyarországi munkaerőpiacon: itt vannak a friss számok

Romlik a helyzet a magyarországi munkaerőpiacon: itt vannak a friss számok

Az idei év első 8 hónapjában mintegy 6 százalékkal kevesebb álláshirdetést tettek közzé a cégek, mint a tavalyi év azonos időszakában. A jelölt oldali kereslet ezt követte, ugyanis a csökkenő kínálat miatt nőtt a jelentkezések száma: csaknem tizedével több pályázatot adtak le az álláskeresők a meghirdetett pozíciókra.

Időarányosan jól áll az államháztartás

Időarányosan jól áll az államháztartás

Október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667,7 milliárd forintos hiánnyal zárt.

Repülőrajt helyett zuhanórepülés? Mire kell Orbán Viktornak az amerikai védőháló

Repülőrajt helyett zuhanórepülés? Mire kell Orbán Viktornak az amerikai védőháló?

A magyar miniszterelnök amerikai útja során pénzügyi megállapodás is született. Ennek kapcsán azonban egyelőre több a kérdőjel, mint a válasz. Feltételezhetően swap-ügyletről van szó, ám az nem váltja ki az uniós forrásokat, ahogy azt Orbán Viktor feltételezi.

Nagy meglepetés érkezett a hipermarketekből a nyugdíjasoknak

Nagy meglepetés érkezett a hipermarketekből a nyugdíjasoknak

Jelentős csökkenést tapasztaltunk a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt élelmiszerek áraiban november elején, ami miatt az éves emelkedés mértéke is elenyészőre zsugorodott. Sőt, nem kizárt, hogy a következő hónapra éves szintű csökkenést fogunk mérni. Itt a friss Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168