Bokros Lajos: Az infláció elsődleges oka a kormány helytelen gazdaságpolitikája

A legnagyobb probléma, hogy Magyarországon nincs jogállam – ezt válaszolta Bokros Lajos a beszélgetés elején feltett azon kérdésre, hogy mi a legnagyobb baja az immár három éve stagnáló magyar gazdaságnak. A Horn-kormány 1995-96 közötti pénzügyminisztere – akinek neve az általa bejelentett pénzügyi stabilizációs intézkedéseket tartalmazó úgynevezett Bokros-csomagról vált a szélesebb nyilvánosság előtt is ismertté – nézői felvetésre egyebek mellett elmondta a véleményét arról, hogy visszaszerezhető-e az elmúlt másfél évtizedben a NER-hez gyaníthatóan szabályellenesen került nemzeti vagyon, valamint az inflációról, a kettős kamatrendszerről, a forintárfolyamról, az államadósságról is.
Emellett az utóbbi napok slágertémája, az állítólagos amerikai védőpajzs – amelyről a két főszereplő, Trump és Orbán Viktor is másként emlékezik – kapcsán Bokros egy veszélyes összefüggésre hívta fel a figyelmet.
De arra a nézői kérdésre is válaszolt a volt pénzügyminiszter, hogy kell-e változtatni az adórendszeren.
A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
0:10 Beköszönés
4:05 Mi a fő baja a magyar gazdaságnak?
11:14 Visszaszerezhető a nemzeti vagyon a NER-től?
19:02 Az infláció csökkentésének esélyei
25:55 Az újabb kettős kamatrendszer hatásai
29:46 Az államadósságról
37:08 Az amerikai védőpajzsról
42:33 Át kell alakítani a magyar adórendszert?
49:55 És a nyugdíjrendszert?
54:01 A magyar munkaerőpiacról
57:32 Magyarország aranytartalékáról
1:01:17 Elköszönés
Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>
A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>
A Klasszis Klub Live korábbi adásait itt találja.
Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:
(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)