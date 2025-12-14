3p
Bokros Lajos: Az infláció elsődleges oka a kormány helytelen gazdaságpolitikája

Izsó Márton - Csabai Károly

A közgazdász, volt pénzügyminszter a Klasszis Klub december 10-ei élő műsorának a vendége volt. Az 5. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 89. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

A legnagyobb probléma, hogy Magyarországon nincs jogállam – ezt válaszolta Bokros Lajos a beszélgetés elején feltett azon kérdésre, hogy mi a legnagyobb baja az immár három éve stagnáló magyar gazdaságnak. A Horn-kormány 1995-96 közötti pénzügyminisztere – akinek neve az általa bejelentett pénzügyi stabilizációs intézkedéseket tartalmazó úgynevezett Bokros-csomagról vált a szélesebb nyilvánosság előtt is ismertté – nézői felvetésre egyebek mellett elmondta a véleményét arról, hogy visszaszerezhető-e az elmúlt másfél évtizedben a NER-hez gyaníthatóan szabályellenesen került nemzeti vagyon, valamint az inflációról, a kettős kamatrendszerről, a forintárfolyamról, az államadósságról is.

Emellett az utóbbi napok slágertémája, az állítólagos amerikai védőpajzs – amelyről a két főszereplő, Trump és Orbán Viktor is másként emlékezik – kapcsán Bokros egy veszélyes összefüggésre hívta fel a figyelmet.

De arra a nézői kérdésre is válaszolt a volt pénzügyminiszter, hogy kell-e változtatni az adórendszeren. 

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:10 Beköszönés

4:05 Mi a fő baja a magyar gazdaságnak?

11:14 Visszaszerezhető a nemzeti vagyon a NER-től?

19:02 Az infláció csökkentésének esélyei

25:55 Az újabb kettős kamatrendszer hatásai

29:46 Az államadósságról

37:08 Az amerikai védőpajzsról

42:33 Át kell alakítani a magyar adórendszert?

49:55 És a nyugdíjrendszert?

54:01 A magyar munkaerőpiacról

57:32 Magyarország aranytartalékáról

1:01:17 Elköszönés

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

