Boltok ezrei szívódtak fel az idei első félévben

Szoboszlaiék sikere a magyar gazdaságnak is kapóra jött? - A hét videója

A szófiai döntetlennel egyenes ágon kijutott a magyar válogatott a 2024-es labdarúgó Eb-re. A siker közvetve és közvetlenül is pozitív hatással lesz a gazdaságra? Ha jobb az emberek hangulata, akkor többet is költenek? A hét videójában munkatársaink, Vég Márton és Rácz Gergő ezeket a témákat is érintették.